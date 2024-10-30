Üye Girişi
Haberler

Eşine, kardeşine ve oğluna sahip çıkan Narin'in babasından kafa karıştıran sözler

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde hazırlanan iddianamede şüphelilerden anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. Baba Arif Güran, iddianameden sonra ilk defa konuştu. Güran, gönlünde bu vahşeti kimin yaptığı belli olduğunu söyleyerek, cinayeti net aydınlatacak iki kamera olduğunu savundu.

Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.Tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

"NEVZAT BAHTİYAR BENİM EVİME GİREMEZ"

Baba Arif Güran, iddianameden sonra ilk defa konuştu. İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Güran, gönlünde bu vahşeti kimin yaptığı belli olduğunu söyleyerek, cinayeti net aydınlatacak iki kamera olduğunu dile getirdi. Bu kameraların ortaya çıkarsa her şeyin ortaya çıkacağını belirten Güran, "Bu iddianamede diyorlar ki senin eşin, oğlun, kardeşin Nevzat, Nevzat Bahtiyar benim evime giremez. Nevzat Bahtiyar normal şartlarda da benim evime giremez. Gelmişse de bu balkonda ya bahçede oturmuştur. Hem canımı alıyorlar, kalkıp oğlumu, hanımımı, kardeşimi içeri alıyorlar. Kızım, Türkiye'nin simgesi oldu. Toplum, net bir şekilde bu cinayetin aydınlatılmasını istiyor. 50 baro başkanı mahkemeye katılacak. Katılsınlar, benim için katılıyorlar. Zorla denilmese de gideceğiz" dedi.

"ALLAH HAKKIMI BIRAKMASIN"

"Burada önemli olan tek şey, bu cinayeti işleyen kim. Bu cinayete kanıt olan iki kamera var ve iddianamede yok" diyen Güran, "Şu an benim karşımda, 800 metre karşımda kamera var. İlk günden beri demişim kızım yukarı çıkmamış. Bunun tespiti, karşımda kuş bakışı 800 metre kamera var. Havaalanı mobesesi kamerası var. Bir kamera çıkartmak bu kadar mı zor. Buradan cumhurbaşkanıma, İçişleri Bakanıma STK'lara, 85 milyona bir baba olarak sesleniyorum. Allah, hakkımı bırakmasın. Evim karşısında Dara-2 askeri üs bölgesi kamerası var. Orada 3 kamera var. Güneş vurdu deniliyor. Nevzat'ın dereye gitmesine de güneş mi vurdu? Şu an tam karşımızda. Bu noktada durduğumuz halde kızımın rampaya çıktığını bile göremiyoruz. Fazla bir şey istemiyorum. İlk günden beri kızımın bu patikayı aşmadığını söylüyorum. Karşımızda havalimanı mobesesi var, yüz tanıması 20 kilometre. Buradan kuşbakışı 5 kilometre ölçümüdür. Şu rampayı görüyor. Kızım çıktı mı, çıkmadı mı? Bizden ne istiyorsunuz" diye konuştu.

"İDDİANAMEYE GİRERSE CİNAYET ÇÖZÜLECEK"

Arif Güran, sözlerine şöyle devam etti: "Diyorlar ki HTS, tamam HTS var, doğrudur. Nevzat, bırakmadı kızım rampadan çıksın. Vahşi adam bırakmadı kızım çıksın. Şuraya gelseniz HTS iki metre kaysa benim oturma odama geliyor. Buraya gelseniz mutfağımın içine atıyor. Şuraya gelseniz salonuma atıyor. Bir nokta bu kadar mı şaşmaz. Bu nasıl bir tespittir. Benim için bir kanıt değil. Bugün hepsinin müebbet yemesi benim için önemli değil. Kızımın cinayetini işleyen belli değil. Dara-2'nin iddianameye alınmasını istiyorum. İddianameye girerse cinayet çözülecek. Katil ya da katiller belli olacak."

"DEVLET, BİR ANNEYİ CEZAEVİNDE DURDURUYOR"

Katilin Nevzat Bahtiyar'dan başka kimse olmadığını kaydeden Güran, "İftira atıyor. Devlet şu an bir katilin lafını dinleyerek bir anneyi cezaevinde durduruyor. Bir ağabeyi, bir amcayı cezaevinde durduruyor. Delili, tespiti varsa durdursun. Ona bir şey demiyorum. Gözümde benim ailemdir, devletin gözünde şüpheli ise cezaevindedir. Bugüne kadar cezaevine de gitmemişim. Hiç kimseyi ziyarete de gitmedim. Sebep nedir, niçin gitmedim? Kızım, benim için farklıydı. Dünyam, hayatım kızımdı. 5 evladım olabilir ama kızım başkaydı. Allah, hakkımı bırakmasın" ifadelerini kullandı.

Tutuklu 4 sanık, 7 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

Eşine, kardeşine ve oğluna sahip çıkan Narin'in babasından kafa karıştıran sözler
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - Genel

Narin Güran Diyarbakır Politika 3-sayfa Cinayet Sözler Hukuk Genel Baba Suç

İnsanlık dışı zulüm! Onlarca kişiyi çırılçıplak saatlerce soğukta beklettiler

İnsanlık dışı zulüm! Çoğu çıplak ve yaralı

 CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde

Terörden gözaltına alınan başkana elindeki belgeyle sahip çıktı

 Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti

Oğlunu ve eşini öldürüp canına kıydı
Kerem Kınık'ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı

Kerem Kınık'ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı
500

Yorumlar (37)

Ahmet Turan Kocur:

Ahlaksızlıkları duyulmasın diye aile dışından birinin üstüne atıyor , abisini ve hanmını aklama peşinde

252
9
yanıtYanıtla
Doğrucu:

Bunlar akpli bunlarda normaldir akraba ilişkisi

70
162
yanıtYanıtla
EjdeR karahanli:

Bence bu adamda biliyordu yoksa neden korusun

184
9
yanıtYanıtla
Ser_hat:

Alıyorlarsa devletimin bir bildiği var ki alıyorlar.sana devletin ne garezi var...

172
6
yanıtYanıtla
Mehmet Demirtaş:

Röportajı yapan gazeteci soru sormayı bilmiyor ki, Hts kayıtları konuşulurken sorsana; madem evler yakın anladık diyelim içeride dışarıda karıştı sinyaller, peki; senin kardeşin Salim Güran, o gece Narin'i sakladıkları dereye neden gitmiş, 7 dakika kalmış? Orası da mı 30 cm? arabadaki dna ne olacak? mesajları silme, yanıltma ve oyalama ifadeleri,..vb?Boş ve sinir bozucu.

108
2
yanıtYanıtla
Erkan Arslan:

Baba Suclulari Koruyorsa Bilinki Onunda Parmagi Var Neymis Elin Adami Benim Evime Giremez Ama öldürülen Kizimin Cesedini Para Karsiligi Agabemle Esimle Oglumla Bir Olup Götürüp Bir Kayadan Canli Canli Asagi Atabilirler Daha Sonra Yine Oradan Alip Bir Dereye Gömebilirler

88
7
yanıtYanıtla
MGk:

Ne itibarmış arkadaş adam neredeyse ölmüş kızına laf edecek yeter ki aile itibarı (!) kurtulsun

81
5
yanıtYanıtla
Baba Can:

Ya o adam durup dururken niye oldürsün yapsa bile birilerinin talimatıyla yapmıştır ne olduysa evde oldu aile biliyor konuşmuyor konuşmadıkları müddetçe hepsi suçlu kızcağız hayatını kaybetti Artık o kız Türk Milleti nin kızı dır

60
1
yanıtYanıtla
ZİYA BAŞKAN:

Böyle bir annem babam olsun istemezdim biraz daha sürerse narin kendi intihar etti diyecekler olan olmuş bu saatten sonra eşini kardeşini nasıl savuna biliyorsun her şeyden haberleri var

53
2
yanıtYanıtla
Baba Can:

Narin kızımız öldürülen bütün kızlarımızın sembolü olmuştur adına okullar kütüphaneler açılsın unutturulmasın Türk Milleti nin evladı Şehit Narin kızımız yazılsın

36
4
yanıtYanıtla
Tüm 37 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İZSU İzmir su kesintisi! 30-31 Ekim Karabağlar, Çiğli, Buca su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Çarşamba hangi diziler var? 30 Ekim Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı kimdir? Fatıma Zehra Kınık kaç yaşında? Fatma Zehra Kınık tutuklandı mı? MasterChef Düello kim kazandı? (ÇORBALAR) 30 Ekim Çarşamba Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 30 Ekim günün maçları nereden izlenir? Meltem Miraloğlu intihar mı etti? Meltem Miraloğlu neden intihar etti? 20 desilyon dolar kaç TL? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 30 Ekim Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Meltem Miraloğlu öldü mü? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 30 Ekim 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.