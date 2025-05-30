Memur-Sen'den 'Anayasa Değişsin Aile Korunsun' İmza Kampanyası

Memur-Sen'den 'Anayasa Değişsin Aile Korunsun' İmza Kampanyası
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Memur-Sen'den 'Anayasa Değişsin Aile Korunsun' İmza Kampanyası
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Memur-Sen, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde düzenlediği 'Anayasa Değişsin Aile Korunsun' imza kampanyasında 5 milyon 293 bin imza topladı. Kampanya, aile kurumunu korumayı ve başörtüsü özgürlüğünü anayasal teminat altına almayı amaçlıyor.

Memur-Sen'den 'Anayasa Değişsin Aile Korunsun' imza kampanyası

ANKARA - Memur-Sen, 'Anayasa Değişsin Aile Korunsun' adlı imza kampanyasını düzenledi.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), Türkiye Büyüm Millet Meclisi önünde 'Anayasa Değişsin Aile Korunsun' adlı imza kampanyasını düzenledi. Düzenlenen kampanyaya Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve çok sayıda sendika üyesi katıldı. Başkan Yalçın, kampanya için açıklamalarda bulundu.

"5 milyon 293 bin imzaya ulaştık"

Memur-Sen olarak kampanyanın amacından bahseden Başkan Yalçın, "Toplumsal dokumuzun temeli olan aile kurumunu korumak, ifsada karşı aileyi anayasal güvence altına almak ve inancın ayrılmaz bir parçası olan başörtüsü özgürlüğünü anayasal düzlemde teminat altına almak amacıyla başlattığımız 'Anayasa Değişsin, Aile Korunsun' imza kampanyamız, milletimizin çok büyük desteğiyle tamamlanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi İmza Komisyonu'na sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş'a sunacağız; Milletin iradesine kulak verilmesi, aileyi hedef alan küresel ve yerel tehditlere karşı anayasal zeminde güçlü bir koruma sağlanması yegane beklentimiz ve hedefimizdir. Anayasa'nın 41'inci maddesine, "Aile, kadın ve erkekten oluşur. Aile ilişkisinin temeli evliliktir." cümlesi eklenerek aile kurumunun tanımı açık ve net bir şekilde yapılmalı, kültürel ve ahlaki çözülmelere karşı anayasal bir güvence sağlanmalıdır. Bu Kampanyamız kapsamında, kurulan stantlar ve dijital mecralar aracılığıyla yaklaşık 3 aylık bir zaman diliminde 5 milyon 293 bin imzaya ulaştık" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLAL SARIKAVAK - Genel
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