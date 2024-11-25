Mahsur Kalan Çoban, Vali Çiçek'e Teşekkür Etti

Mahsur Kalan Çoban, Vali Çiçek'e Teşekkür Etti
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Mahsur Kalan Çoban, Vali Çiçek'e Teşekkür Etti
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Kayseri'nin Akkışla ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan çoban Sadettin Demirkol, 24 saat süren çalışmalar sonucunda kurtarıldı. Çoban, kurtaran ekiplere ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e teşekkür etti.

64 koyunla sağ olarak kurtarılan çobandan Vali Çiçek'e teşekkür

KAYSERİ - Kayseri'nin Akkışla ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan ve mahsur kaldığı yerden 24 saat sonra kurtarılan çoban Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e teşekkür etti.

Küçükbaş hayvanlarını otlatmak için Gömürgen Mahallesi yakınlarındaki yaylaya çıkaran çoban Sadettin Demirkol, yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kaldı. İhbar üzerine harekete geçen AFAD, jandarma, Turkuaz ve Anda ekipleri çalışma başlattı. 24 saat süren çalışmanın ardından ekipler, 84 yaşındaki Demirkol'a ulaştı. Hastaneye kaldırılan Demirkol, tedavi altına alındı. Sürüdeki bazı küçükbaş hayvanların telef olduğu belirlenirken, sağ kalan 64 koyun ise ahıra götürüldü.

Çobandan Vali Çiçek'e teşekkür

Öte yandan, 24 saat içerisinde hayvanları ile birlikte sağ olarak kurtarılan Demirkol, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURAN BULUT - Genel
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