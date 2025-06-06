Kurban Bayramı'nda Acemi Kasaplar Hastaneye Koştu

İstanbul'da uslanmayan acemi kasap yine kendisini yaraladı

İSTANBUL - İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kesim yaparken kendilerini yaralayan acemi kasaplar hastaneye koştu. İstinye Devlet Hastanesi'nde kafasına dikiş atılan Ömer Faruk Yıldırım, "Kafamı demire vurdum. Kafamda iki dikiş var. Geçen sene de parmağımdan olmuştum" dedi.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde hastaneler yine acemi kasaplarla doldu. Bazıları, kurbanlıklarını keserken ellerini kimisi bacaklarını kimisi de kafasını yaraladı. Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen bir vatandaşın kafasından yaralandığı görüldü. Kanlar içesinde hastaneye başvuran yaralı şahıs, tedavisinin tamamlanmasının ardından oradan ayrıldı. Ömer Faruk Yıldırım isimli bir vatandaş da kayan bıçağı tutmak isterken kafasını demire vurdu. Elinden ve kafasından yaralanan Yıldırım, İstinye Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Kafasına iki dikiş atılan yaralı adam, hastaneden ayrıldı. Geçtiğimiz yıl kurban keserken parmağından yaralandığını söyleyen Yıldırım, "Kurbanı tutuyorduk. Bıçak kaydı. Kafamı demire vurdum. Kafamda iki dikiş var. Her sene başımıza gelen şeyler. Geçen sene de parmağımdan olmuştum" dedi.