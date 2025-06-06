Kurban Bayramı'nda Acemi Kasaplar Hastaneye Koştu

Kurban Bayramı'nda Acemi Kasaplar Hastaneye Koştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kesim yaparken kendilerini yaralayan acemi kasaplar hastaneye başvurdu. Yaralanmaların çoğu kafa ve el yaralanmaları şeklinde gerçekleşti.

İstanbul'da uslanmayan acemi kasap yine kendisini yaraladı

İSTANBUL - İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kesim yaparken kendilerini yaralayan acemi kasaplar hastaneye koştu. İstinye Devlet Hastanesi'nde kafasına dikiş atılan Ömer Faruk Yıldırım, "Kafamı demire vurdum. Kafamda iki dikiş var. Geçen sene de parmağımdan olmuştum" dedi.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde hastaneler yine acemi kasaplarla doldu. Bazıları, kurbanlıklarını keserken ellerini kimisi bacaklarını kimisi de kafasını yaraladı. Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen bir vatandaşın kafasından yaralandığı görüldü. Kanlar içesinde hastaneye başvuran yaralı şahıs, tedavisinin tamamlanmasının ardından oradan ayrıldı. Ömer Faruk Yıldırım isimli bir vatandaş da kayan bıçağı tutmak isterken kafasını demire vurdu. Elinden ve kafasından yaralanan Yıldırım, İstinye Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Kafasına iki dikiş atılan yaralı adam, hastaneden ayrıldı. Geçtiğimiz yıl kurban keserken parmağından yaralandığını söyleyen Yıldırım, "Kurbanı tutuyorduk. Bıçak kaydı. Kafamı demire vurdum. Kafamda iki dikiş var. Her sene başımıza gelen şeyler. Geçen sene de parmağımdan olmuştum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜHEDA KIROĞLU - Genel
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı

Kaç araca radar cezası kesildi? Merak edilen cevap Yerlikaya'dan geldi
Anne ve 3 çocuğunun hayatını kaybettiği yangında kahraman nakliyeci konuştu

Anne ve 3 evladının can verdiği faciada kahraman nakliyeci konuştu
İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde

İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde
Guatemala'daki Fuego Yanardağı patladı: 500'den fazla kişi tahliye edildi

Ülke felaketi yaşıyor! Yüzlerce kişi tahliye edildi, 39 okul kapatıldı
Şampiyonluk sevinci kursağında kaldı! Galatasaray'dan yeni transferine büyük şok

Şampiyonluk sevinci kursağında kaldı! Galatasaray'dan yeni transferine büyük şok
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'den ayrıldı ezeli rakibe imzayı atıyor

Fenerbahçe'den ayrıldı ezeli rakibe imzayı atıyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Esad rejiminin yıkılmasının ardından Emevi Camii'nde ilk Kurban Bayramı namazı

Esad rejimi sonrası ilk! Yüzlerce kişi akın etti
Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya! Yüzde 90 daha az maaşla döndü

Suudi Arabistan'a gittiği için eleştiriliyordu, Avrupa'ya geri döndü
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde ikide iki yaptı

Filenin Sultanları'ndan bir zafer daha
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı! Hastanelik oldu

Geceyi hastanede bitirdi! Ünlü oyuncuyu kene ısırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına bayram uyarısı

AK Parti teşkilatını açık açık uyardı: Sakın ihmal etmeyin
Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı

Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.