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Külliye'de Ramazan Etkinliklerinde Çocukların Hayalleri Gerçekleşiyor

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Külliye'de Ramazan' etkinliklerinde çocukların hayal ettikleri meslekler, yapay zeka ile fotoğraflarına dönüştürülüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan bu deneyim, çocukların geleceğe dair hayallerini somutlaştırırken, el becerilerini de geliştiriyor.

"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde çocukların hayal ettikleri meslekler yapay zeka ile fotoğrafa dönüştürülüyor

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında kurulan standında çocukların anlık çekilen fotoğrafları, yapay zeka destekli uygulamalarla işlenerek, hayal ettikleri mesleklerdeki görünümlerine dönüştürülüyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Aile Yılı" temasıyla kurduğu stant ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bakanlığın "Aile Yılı" etiketiyle kurduğu stantta teknoloji ve sanat bir araya getirilerek, çocuklara unutulmaz bir deneyim yaşatılıyor. Yapay zeka ile tasarlanan fotoğraflar, çocukların geleceğe dair hayallerini somutlaştırırken, ebru ve boyama etkinlikleri ise el becerilerini geliştiriyor. Stant görevlileri tarafından anlık çekilen fotoğraflar yapay zeka destekli uygulamalarla işlenerek çocukların gelecekteki görünümleri şeklinde tasarımlar haline getiriliyor.

Çocukların güncel fotoğrafları üzerinden gelecekte olmak istedikleri mesleğe göre üretilen yapay zeka görselleri çocukların oldukça ilgisini çekiyor. Oluşturulan görseller çerçeve eklenerek Külliyede Ramazan başlığı ile e-posta yoluyla kendilerine veya ailelerine iletiliyor.

Bakanlığın Ramazan etkinlik alanındaki stantları bayrama kadar ziyaretçilere açık olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK KARATAŞ - Genel
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