Kırklareli'nde Çiftçi Aileler Yarışıyor Bilgi Yarışması Düzenlendi

Kırklareli'nde Çiftçi Aileler Yarışıyor Bilgi Yarışması Düzenlendi
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Kırklareli'nde Çiftçi Aileler Yarışıyor Bilgi Yarışması Düzenlendi
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Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen bilgi yarışmasında en çok doğru yanıtı veren Bahar ve Kemal Atakan çifti birinci oldu. Yarışmanın ödül töreninde Vali Uğur Turan, Kırklareli'nin tarım ve huzur başkenti olduğunu vurguladı.

Kırklareli'nde "Çiftçi Aileler Yarışıyor Bilgi Yarışması" gerçekleşti

KIRKLARELİ - Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Çiftçi Aileler Yarışıyor Bilgi Yarışması'nda" ödüller sahibini buldu.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Çiftçi Aileler Yarışıyor Bilgi Yarışması" gerçekleşti. Halk Eğitim Merkezinde gerçekleşen yarışma İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı'nın müzik dinletisi ile başladı.

Müzik dinletisinin ardından Vali Uğur Turan konuşma yaptı. Turan, konuşmasında tarımın başkentinin olduğunu ifade ederek "Burası sanayinin de başkenti, tarımın da başkenti, turizmin de başkenti, sporun da başkenti olur ama şu unvanımız hepsinden daha güzel, huzurun başkenti ve tebessüm eden insanların başkenti" dedi.

Konuşmaların ardından 8 aileye tarım ve hayvancılık alanında 15 soru soruldu. En çok doğru yanıtı veren Bahar ve Kemal Atakan çifti yarışmanın birincisi oldu.

Dereceye girenlere ödül verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - Genel
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