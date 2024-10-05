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Kapadokya'ya Zarar Veren Influencerlar Hakkında Soruşturma Başlatıldı

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Nevşehir'de influencerların 360 derece dönebilen cip ile peri bacaları arasında görüntü çekerek çevreye zarar verdiği gerekçesiyle Kapadokya Alan Başkanlığı inceleme başlattı.

Kapadokya'ya böyle zarar veriyorlar

Alan Başkanlığı o görüntülerle ilgili soruşturma başlattı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de bir grup influencerın 360 derece dönebilen cip ile alana zarar verdikleri görüntülerle ilgili Kapadokya Alan Başkanlığı inceleme başlattı.

Nevşehir'in merkeze bağlı Göreme Beldesi'nde bir grup influencerın Mercedes'in yeni ürettiği 360 derece dönebilen elektrikli modeli G Wagon serisi ile peri bacalarının arasında görüntü çekti. Alana da zarar veren hareketlerin yer aldığı görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından Kapadokya Alan Başkanlığı'nın usul ve esaslarına uymadığı gerekçesi ile inceleme başlatıldığı öğrenildi. Yapılan incelemenin ardından alan başkanlığı tarafından hazırlanacak raporun Kapadokya Alan Başkanlığı Kurulu'na sevk edileceği belirtildi.

Ayrıca, çekilen görüntüler vatandaşlardan da büyük tepki aldı.

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Kapadokya'ya Zarar Veren Influencerlar Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - Genel
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