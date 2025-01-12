İstanbul Havalimanı'ndaki Yavru Gorile 'Zeytin' İsim Verildi

İstanbul Havalimanı'nda bulunan yavru gorilin ismi 'Zeytin' oldu

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı'nda kargo kutusunda bulunan ve koruma altına alınan goril yavrusuna 'Zeytin' ismi verildi.

İstanbul Havalimanı'nda 22 Aralık 2024 tarihinde kaçak yollar ile getirildiği tespit edilen ve nesli tükenme altında olan bir goril yavrusu bulunmuştu. Ekipler tarafından yakalandığında ürkek bakışlarıyla etrafında olup bitenleri anlamaya çalışan yavru gorile Tarım ve Orman Bakanlığı sahip çıktı. Veteriner hekim ve bakıcılar, hayvanat bahçesinde muhafaza edilen yavru goril ile adeta bebek gibi ilgileniyor.

Yavru gorile 'Zeytin' ismi verildi

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya üzerinden goril yavrusu için "Benceİsmi" etiketi ile isim arayışına girildiğini açıklamıştı. Sosyal medyada başlatılan isim kampanyasına binlerce katılım oldu. En çok 'Üzüm', 'Kömür', 'Misket' ve 'Zeytin' isimleri önerildi. 4 isim arasında yapılan oylama sonucunda ise yavru gorilin ismi 'Zeytin' olarak belirlendi.

"İlk günkü ürkek bakışlarının yerini özgüven aldı"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, "Yaklaşık 20 gün önde İstanbul Havalimanı'ndan Nijerya'dan Bangkok'a gitmekte olan Türk hava Yolları'nın kargo bölümünde gümrük muhafaza ekiplerimizin dikkati sayesinde burada bir goril tespit edilmişti. Bu gorille ilgili olarak da yapılan incelemede herhangi bir resmi belgenin bulunmadığı anlaşılınca Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerimiz olay yerine intikal etmiş ve bu yavru gorile el konulmuştur. ve bugün itibari ile bakanlığımızdan özel izin alınmış olan, çalışma ruhsatı bulunan bu hayvanat bahçesinde yaşamanı sürdürmektedir. Kendisine göre oluşturulmuş özel bir ortamda rehabilitasyon süreci devam etmektedir. O ilk günkü ürkek ve korku dolu bakışlarının yerine gayet sevecen, kendini özgüveni gelmiş ve buradaki ortama alışmış durumdadır. Yanına sadece veteriner hekim ve girmektedir. Mevcut durumdaki bağışıklığın bozulmamasına azami derecede önem gösterilmektedir. Ülkemizde özellikle başka bir goril bulunmamasından dolayı da çok büyük önem arz etmektedir" dedi.

"Uygun ortam sağlandığında ülkesine gönderilmesi önem arz ediyor"

"Ana vatanı olan ülkesine gönderilmesi uygun ve güvenli bir ortam sağlandığı takdirde önem arz etmekte" diyen Ulu, "Bu süreci şu anda uluslararası kuruluşlarla yürütüyoruz. Bu süreç neticelendirildiğinde de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz tarafından tekrar bilgilendirilme yapılacaktır. Bakanlığımız, sosyal medyada yavru goril ile ilgili isim belirleme çalışması başlatmıştı. Bu çerçevede vatandaşlarımız buna çok büyük ilgi gösterdiler. Ben bu ilgilerinden dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Binlerce isim önerildi, bu isimler önce dört isme düşürüldü ve en son olarak da 'zeytin' ismi belirlendi. Artık gorilimizin ismi 'zeytin' oldu" ifadelerini kullandı.

"Bakıcılarını arkadaşı gibi görüyor"

Veteriner hekim Gülfem Eşmen ise, "İlk geldiği günlerde çok çekingendi. Benimle ve bakıcılarla zaman geçirerek bizden bir zarar gelmeyeceğini anladığı için o çekingenliğini attı. Günlük sütünü içiyor, ara öğünleri var. Kuruyemiş, sebze, yeşillik. Beslenmesi ve oyun etkinliği dışında başka bir bakımı yok. Günlük kontrolleri var, kilosu, boyu vs. Diğer bakıcılarla arası daha iyi. Onları arkadaşı gibi görüyor, onlarla daha çok güreşiyor, yakalamaca oynuyor, kovalıyor" diye konuştu.