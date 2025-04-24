İstanbul'da Deprem Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

İstanbul'da hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekiplerin hasar tespit çalışmaları sürüyor

İSTANBUL - Deprem nedeniyle Küçükçekmece'de hasar oluşan ya da ihbar yapılan binalarda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler tarafından hasar tespit çalışmaları yapıldı.

İstanbul'un Silivri açıklarında dün 6.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem nedeniyle il genelinde bazı binalarda çökme bazılarında ise hasar oluştu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri dün itibariyle hasar tespit çalışmalarına başladı. Çalışmalar neticesinde Halkalı Merkez Mahallesi Pınar sokakta da incelemeler yapıldı. İhbar üzerine ekipler sokağa denetim aracı ile geldi. Aracın üzerinde bulunan kameralardaki sensörler sokakta bulunan binalarda ölçüm yaptı. Ölçümler neticesinde binalarda herhangi bir kayma olup olmadığı belirlendi. Ardından ekipler hasar olduğu belirlenen yada ihbar yapılan binalarda inceleme yaptılar. Çalışmalar neticesinde ölçüm yapılan her iki binada da deprem kaynaklı hasar tespit edilmedi. Ekiplerin çalışmaları ise farklı yerlerde devam edecek.

Öte yandan, Tevfik Fikret Sokak'ta da belirlenen binalara giriş çıkışlar kapatıldı. Ekipler binalarda incelemede bulunacak.

Yapılan çalışmalar neticesinde açıklama yapan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Afet Hasarları Tespiti Daire Başkanı Tuğrul Sezdirmez "6 Şubat depremleri sonrasında saha çalışmalarını yürütmüştük. İstanbul'da yaşadığımız deprem sonrasında ise hasar tespit çalışmalarını koordine ediyoruz. Vatandaşlarımız tarafından bakanlığımıza bildirilen en yapı hasarına ilişkin İstanbul'a intikal etmiş durumdayız. Gelen ihbarlar doğrultusunda binalarımızı inceliyoruz. Burada da bir binamızla ilgili ihbar vardı. Yanımızda getirdiğimiz bina takip cihazı ve hasar tespitlerimizle birlikte kontrol edilen 2 binada her hangi bir kayma olup olmadığı konusunda inceleme yaptık. Ekiplerimiz binanın 22 Nisan ile 23 Nisan arasında herhangi bir fark olup olmadığı, taşıyıcı sistemlerinde en ufak bir çatlak yada hasar olup olmadığı konusunda faaliyetlerini yürüttüler. Şuan iki binada da hasar görülmüyor. Vatandaşlardan aldığımız ihbarlara yönelik bütün ekiplerimizle can havliyle çalışıyoruz. Gelecek ihbarlar neticesinde ihbarları hızlı bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz. 3 bin civarında ekibimiz var" ifadelerini kullandı.