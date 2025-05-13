Göreneller Görme Engelli Okulu'nda Moral Etkinliği

'Göreneller Görme Engelli Okulu'nda EGM tarafından miniklere etkinlik düzenlendi

ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı'nın koordinesinde, 'Göreneller Görme Engelli Okulu'nda öğrenciler için etkinlik gerçekleştirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı'nın koordinesinde Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunun 'Göreneller Görme Engelli Okulu'nda öğrencilerin moral ve motivasyonuna katkı sağlanması amacıyla etkinlik düzenledi. Etkinliğe, Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Asım Bulat, Daire Başkan Yardımcısı Gökhan Uludağ, Gaziler Engelli Spor Kulübü, çok sayıda polis, öğrenciler ve aileleri katıldı. Öğrencilerin düzenlediği dans gösterisinin ardından polis ve öğrenciler şarkı söyledi. Aynı zamanda öğrencilere patlamış mısır dağıtan polisler, sonrasında öğrenciler ile dans etti.

Öğrencilere ve öğretmenlerine iyi dileklerde bulunan Daire Başkan Yardımcısı Uludağ, "Sizlerle burada birlikte olmaktan büyük bir onur ve kıvanç duyuyoruz, sizleri çok seviyoruz. Sizlerle birlikte olmak bize huzur ve mutluluk veriyor. Polisin aslı görevi huzur ve güven vermektir. Sizlerle birlikte mutlu oluyoruz. İyi ki varsınız, sizleri çok seviyoruz" dedi.

Hazırlanılan etkinlik ile ilgili öğrenciler ve öğretmenlere teşekkür eden Okul Müdürü Emrah Taşkın, güzel bir etkinlik olmasını diledi.