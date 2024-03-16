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Kendisini rahatsız eden adamı sokakta evire çevire döven kadın konuştu: Uyardım ama dinlemedi, Osmanlı tokadını yapıştırdım

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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yaklaşık 2 ay önce eşi vefat eden Nuran Kul, bir süredir kendisini rahatsız eden kişiyi ilçenin ortasındaki parkta evire çevire dövdü. Yaşananları anlatan Kul, "Telefonda sürekli rahatsız ediyordu, 'Para vereyim, yardımcı olayım' dedi ve ben de 'Senin paranı istemiyorum, beni rahatsız etme' dedim. Kendisini uyardım, dinlemedi. Hak ettiği cezayı verdim, Osmanlı Tokadını yapıştırdım" dedi.

Pamukova'da yaşayan Nuran Kul'u, eşi vefat ettikten sonra bir adam telefon ile sürekli arayarak rahatsız etmeye başladı. Uyarılarına kulak asmayan adamı parkta gören Nuran Kul, öfkesine engel olamadı. İlçe merkezinde bulunan parkın ortasında adama tokat atarak, evire çevire dövdü. O anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Adamın, kendisini telefonla sürekli rahatsız ettiğini söyleyen ve yaşanan olayı anlatan Nuran Kul, "Güzel bir Osmanlı Tokadını yedi, çevredeki vatandaşlar geldi elimden aldı. Daha sonrasında kalktı gitti. Eşim öleli daha iki ay oldu, onun acısını unutmadım uyardığım halde yine aynısını yaptı. Telefonda sürekli rahatsız ediyordu, ben kendisine eşimi yeni kaybettiğimi söyledim ve derdim çok dedim. İki tane torunum var onlara bakıyorum, yaptığın terbiyesizlik diyerek birkaç defa uyardım, dinlemedi" dedi.

"ARAMAYA DEVAM ETTİ 'PARA VEREYİM' DEDİ"

Şahsı tanımadığını ve numarasını üye olduğu bir dernekten aldığını ifade eden Kul, "Aramaya devam etti 'Para vereyim, yardımcı olayım' dedi ve ben de 'Senin paranı istemiyorum, beni rahatsız etme' dedim. Kendisine 'tuttuğum yerde seni döverim' diye de söyledim 'Bana bir şey yapamazsın' dedi. Parka geldiğinde yanına gittim, telefonda söylediklerini şimdi de söyle deyince hiçbir şey diyemedi. Osmanlı kadını olduğum için Osmanlı Tokadını yapıştırdım ona. Sonra tuttum yere attım, yerde de biraz hırpaladım daha sonrasında çevredeki erkekler geldi elimden aldılar onu. Giderken arkasından bir tekme daha attım. Tanıdığım bir şahıs değil. Sokak hayvanları derneği var oraya yardımcı oluyoruz, oradan numaramız her yere gidebiliyor bizim" diye konuştu.

Kendisini rahatsız eden adamı sokakta evire çevire döven kadın konuştu: Uyardım ama dinlemedi, Osmanlı tokadını yapıştırdım

"BÜTÜN KADINLARA CESARET OLSUN"

Nuran Kul son olarak, "Bu sapık benimle uğraşıyor. Hak ettiği cezayı verdim, Osmanlı Tokadını yapıştırdım. Bütün kadınlara da bu cesaret olsun, korkmasınlar ve Osmanlı Tokadını yapıştırsınlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Pamukova Sakarya Osmanlı Kadın Genel Güncel Haberler

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