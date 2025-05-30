"Erciyes 2025 Tatbikatı" başarıyla tamamlandı

'Erciyes 2025 Tatbikatı' başarıyla tamamlandı
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"Erciyes 2025 Tatbikatı" başarıyla tamamlandı Kayseri 1'inci Komando Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen "Erciyes-2025 Tatbikatı" başarılı bir şekilde sonra erdi.

"Erciyes 2025 Tatbikatı" başarıyla tamamlandı

KAYSERİ - Kayseri 1'inci Komando Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen "Erciyes-2025 Tatbikatı" başarılı bir şekilde sonra erdi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev icra eden ve sancağında 2 üstün cesaret ve feragat madalyası olan Kayseri 1. Komando Tugayı tarafından düzenlenen Erciyes-2025 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü icra edildi. Konvansiyonel, konvansiyonel olmayan ve hibrit harekat ortamında müşterek hava indirme yeteneğini kazanmak, kuvvet sevki ve derhal müdahale yeteneklerini geliştirmek, dost ve müttefik ülkelerle birleşik harekat icra etme kabiliyetini artırmak amacıyla düzenlenen tatbikat kapsamında, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda hazırlıklarını tamamlayan 265 paraşütçü komando, Şehit Teğmen Hasan Bak Atma ve Atlama Sahası'na iniş yaptı.

Paraşütçü komandolar, temsili düşman muharebe merkezine operasyon düzenleyerek, teröristlerden arındırılan bölge SİHA ile vuruldu. Düşman bölgesine helikopterle indirilen toplarla da bölgenin hakim noktasındaki hedefler imha edildi. Sahanın temizlenmesinin ardından Kızılay ve AFAD ekipleri de insani yardım için helikopterle alana bırakıldı. Tatbikata katılan Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Gürcistan, İspanya, İtalya, Pakistan, Ruanda, Suudi Arabistan, Ürdün ve Libya bayrakları ile saygı atlayışı da yapıldı.

Erciyes-2025 Tatbikatı bugün başarılı bir şekilde tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ - Genel
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