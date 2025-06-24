Diyarbakır'da Kavurucu Sıcaklar Tarihi Mekanları Boş Bıraktı

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Diyarbakır'da Kavurucu Sıcaklar Tarihi Mekanları Boş Bıraktı
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Diyarbakır'da 41 dereceye ulaşan aşırı sıcaklar, kentin tarihi mekanlarının boş kalmasına neden olurken, Meteoroloji vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Serinlemek için çocuklar Anzele havuzuna akın etti.

Diyarbakır'da kavurucu sıcaklardan dolayı tarihi mekanlar boş kaldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da etkili olan aşırı sıcaklar, kent yaşamını olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 41 dereceye kadar çıkacağını bildiren Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sıcak hava dalgası nedeniyle kentin simgelerinden olan tarihi mekanlar boş kaldı. Normalde yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Diyarbakır surlarının çevresi sessizliğe bürünürken, bazı vatandaşlar serin havalarda bile yürümekte zorlanılan sur sokaklarında at koşturdu.

Sıcaktan bunalan çocuklar ise serinlemek için merkez Sur ilçesindeki Anzele havuzuna akın etti. Suya girerek serinlemeye çalışan çocuklar, sıcak havalarda havuzun tek kaçış noktası olduğunu söyledi.

Çocuklardan Halilo Hesen, havaların sıcak olduğunu her gün bu havuza geldiklerini ifade etti. Serinlemek için Anzele havuzuna gelen başka bir çocuk Ahmet Kılıç ise, serinlemeye geldiklerini havaların çok sıcak olduğunu söyledi.

Yetkililer, özellikle öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ KAYA - Genel
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