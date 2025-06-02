Demet Akalın Kuzenini Son Yolculuğuna Uğurladı

Demet Akalın Kuzenini Son Yolculuğuna Uğurladı
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Kocaeli'de hayatını kaybeden kuzeni Hakan Kılıç'ı cenaze töreni ile uğurladı. Akalın, sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu ve cenaze namazına katıldı.

Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

KOCAELİ - Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Kocaeli'de hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Demet Akalın'ın kuzeni Hakan Kılıç (61), solunum sıkıntısı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. 9 gün hastanede tedavi altına alınan Kılıç, dün yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından, "Dağ gibi Hakan abim gitti. Teyzemin emaneti gitti." ifadeleri ile duyuran Akalın, bugün Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Akalın'ın eşi Okan Kurt da cenaze namazına katıldı.

İkindi namazına müteakip Değirmendere Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası 3 çocuk babası Kılıç, Değirmendere 17 Ağustos Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - Genel
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