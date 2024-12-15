Çamurlu ayakkabılarını kapıda çıkarıp alışverişini yalın ayak yaptı

Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Çekmece Mahallesi'nde bir markete gelen vatandaş davranışıyla takdir topladı.

ÇAMURLU AYAKKABILARINI ÇIKARIP MARKETE GİRDİ

Ayakkabılarının çamurlu olduğunu fark eden vatandaş zeminin kirlenmemesi için ayakkabılarını kapıda çıkarıp içeri öyle girdi. Alışverişini yalın ayak yapan adam marketten çıktıktan sonra tekrar ayakkabılarını giydi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"BÖYLE GÜZEL DAVRANIŞLARA İHTİYACIMIZ VAR"

Görüntüleri kayda alan Abdullah Dağ, "Yakıt almak için benzinliğe girdim. Bir vatandaş markete girerken çamurlu ayakkabılarını çıkardı. Ben bunu görünce telefonumla o anı çekmeye başladım. Vatandaş ayakkabısız içeriye girip alışverişini yaptı. Alışverişini yapıp dışarı çıkan vatandaş, ayakkabılarını giydi. Böyle güzel davranışlara ülkece ihtiyacımız var. Bunu görünce mutlu oldum ve hoşuma gitti. Güzel ve alışılmadık görüntüydü." dedi.