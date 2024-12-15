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Çamurlu ayakkabılarını kapıda çıkarıp alışverişini yalın ayak yaptı

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Hatay'da bir vatandaş kapıda çamurlu ayakkabılarını çıkardıktan sonra markete girdi. Alışverişini yalın ayak yapıp marketten çıktıktan sonra ayakkabılarını giyen adam herkesi duygulandırdı. O anları kayda alan vatandaş, "Böyle davranışlara ihtiyacımız var. Güzel ve alışılmadık görüntüydü." dedi.

Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Çekmece Mahallesi'nde bir markete gelen vatandaş davranışıyla takdir topladı.

Çamurlu ayakkabılarını kapıda çıkarıp alışverişini yalın ayak yaptı

ÇAMURLU AYAKKABILARINI ÇIKARIP MARKETE GİRDİ

Ayakkabılarının çamurlu olduğunu fark eden vatandaş zeminin kirlenmemesi için ayakkabılarını kapıda çıkarıp içeri öyle girdi. Alışverişini yalın ayak yapan adam marketten çıktıktan sonra tekrar ayakkabılarını giydi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çamurlu ayakkabılarını kapıda çıkarıp alışverişini yalın ayak yaptı

"BÖYLE GÜZEL DAVRANIŞLARA İHTİYACIMIZ VAR"

Görüntüleri kayda alan Abdullah Dağ, "Yakıt almak için benzinliğe girdim. Bir vatandaş markete girerken çamurlu ayakkabılarını çıkardı. Ben bunu görünce telefonumla o anı çekmeye başladım. Vatandaş ayakkabısız içeriye girip alışverişini yaptı. Alışverişini yapıp dışarı çıkan vatandaş, ayakkabılarını giydi. Böyle güzel davranışlara ülkece ihtiyacımız var. Bunu görünce mutlu oldum ve hoşuma gitti. Güzel ve alışılmadık görüntüydü." dedi.

Çamurlu ayakkabılarını kapıda çıkarıp alışverişini yalın ayak yaptı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN İLIN - Genel
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıseennu:

Medeniyet ve görgü okumuş insanda değildir,herşeyden önce ahlaklı insan olmadadır.

Yorum Beğen34
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