Üye Girişi
Haberler

Namaz kılmaya gelmeyen cemaate cami imamından tabelalı sitem: Namazın kılınmadan namazını kıl

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da bir cami imamı, namaza gelmeyenlere ilginç bir şekilde sitem etti. Cami kapısına asılan "Namazın kılınmadan namazını kıl" yazısı sayesinde cemaatin sayısı daha da arttı.

Aydın'da bir cami imamı, cemaatten beklediği geri dönüşü alamayınca caminin kapısına ilginç bir tabela astı. Tabeladaki yazıyı okuyanlar namazın önemini kavrarken, tabela sayesinde namazına dikkat edenlerin sayısında da artış yaşandı.

CEMAAT CAMİYE GELSİN DİYE İLGİNÇ ÇÖZÜM

Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı kırsal Sobuca Mahallesi'nde görev yapan köy imamı, hutbe vaazlarında namazın önemine değinmesine rağmen cemaatten beklediği geri dönüşü alamadı.

Namaz kılmaya gelmeyen cemaate cami imamından tabelalı sitem: Namazın kılınmadan namazını kıl

"NAMAZIN KILINMADAN NAMAZINI KIL"

Cami İmamı Muhlis Sağöz ise bu durum karşısında ilginç bir yönteme başvurdu. İmam tarafından caminin kapısına asılan tabelada "Namazın kılınmadan, namazını kıl" yazısı yer aldı.

Namaz kılmaya gelmeyen cemaate cami imamından tabelalı sitem: Namazın kılınmadan namazını kıl

"BU YAZIYI OKUYAN KENDİNE GELİYOR"

Cami cemaatinin artması, gençlere cami ve namaz alışkanlığının kazandırılması için asılan yazıyı gören pek çok kişinin namazlarına daha çok dikkat ettiği öğrenildi. İmamlarından memnun olduklarını ve görevini en iyi şekilde yapmaya gayret gösterdiğini belirten Köy Muhtarı Ali İhsan Meydan, "Dinimiz İslam'da namazın yeri başka. İmamımız namazla ilgili sürekli vaaz ve nasihatlerde bulunuyor. Elbette vaaz ve nasihatin faydası var ama, cami kapısına astığı bir cümlelik bu yazı daha çok dikkat çekti. Hepimiz Müslümanız. Ancak pek çoğumuzun namaz konusunda hassasiyeti zayıf. Bu yazıyı okuyan herkes adeta kendine geliyor. Hatta yoldan gelip geçerken yazıyı görüp namazını eda edenlerin sayısı bile artmaya başladı" diye konuştu.

Namaz kılmaya gelmeyen cemaate cami imamından tabelalı sitem: Namazın kılınmadan namazını kıl

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Koçarlı Cemaat Aydın Cami Genel Yaşam Güncel Haberler

AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi

AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi

 Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

 Eve temizliğe çağırdığı genç kızı 6 parçaya ayırmıştı! Kadın taklidi yaparak kandırdığı ortaya çıktı

Eve temizliğe çağırdığı genç kızı 6 parçaya ayırmıştı! Kadın taklidi yaparak kandırdığı ortaya çıktı

Bakmadan Geçme

İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 12 Temmuz Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Hava Muhalefeti filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hava Muhalefeti filmi ne zaman, nerede çekildi? Canlı yayında kafasına sıkan adam öldü mü, yaşıyor mu? (VİDEO) Ankara'da kafasına sıkan yayıncı ne oldu, öldü mü? Üçlü Tehlike filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Üçlü Tehlike filmi ne zaman, nerede çekildi? Katil Avcısı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Katil Avcısı filmi ne zaman, nerede çekildi? Görümce filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Görümce filmi ne zaman, nerede çekildi? Çember: Karanlığın Gözleri filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çember: Karanlığın Gözleri filmi ne zaman, nerede çekildi? Allan Saint-Maximin maaşı ne kadar? Saint Maximin yıllık ne kadar kazanıyor, Fenerbahçe'de ne kadar kazanacak? Hızlı ve Öfkeli 9 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hızlı ve Öfkeli 9 filmi ne zaman, nerede çekildi? İzmir Konak, Alsancak, Bayraklı elektrik kesintisi! 12 Temmuz İzmir'de elektrik kesintisi saat kaçta bitecek, ne kadar sürecek? Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti filmi ne zaman, nerede çeki Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! Dangal filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dangal filmi ne zaman, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 13-14 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi!
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı
500

Yorumlar (3)

CAN Işık:

Onlarda reklama başladı yoksa aç kalacaklar millet uyandı :) :) :)

15
35
yanıtYanıtla
Salih Kurt:

Bunlar yüzünden ülke bu halde. Gençlere ders çalışın kendinizi yetiştirin üç kuruş masş için ömrünüzü tüketmeyin diyen yok.

yanıt0
yanıt1
Hako Sanane:

Süper

24
2
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title