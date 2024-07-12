Namaz kılmaya gelmeyen cemaate cami imamından tabelalı sitem: Namazın kılınmadan namazını kıl

Aydın'da bir cami imamı, cemaatten beklediği geri dönüşü alamayınca caminin kapısına ilginç bir tabela astı. Tabeladaki yazıyı okuyanlar namazın önemini kavrarken, tabela sayesinde namazına dikkat edenlerin sayısında da artış yaşandı.

CEMAAT CAMİYE GELSİN DİYE İLGİNÇ ÇÖZÜM

Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı kırsal Sobuca Mahallesi'nde görev yapan köy imamı, hutbe vaazlarında namazın önemine değinmesine rağmen cemaatten beklediği geri dönüşü alamadı.

"NAMAZIN KILINMADAN NAMAZINI KIL"

Cami İmamı Muhlis Sağöz ise bu durum karşısında ilginç bir yönteme başvurdu. İmam tarafından caminin kapısına asılan tabelada "Namazın kılınmadan, namazını kıl" yazısı yer aldı.

"BU YAZIYI OKUYAN KENDİNE GELİYOR"

Cami cemaatinin artması, gençlere cami ve namaz alışkanlığının kazandırılması için asılan yazıyı gören pek çok kişinin namazlarına daha çok dikkat ettiği öğrenildi. İmamlarından memnun olduklarını ve görevini en iyi şekilde yapmaya gayret gösterdiğini belirten Köy Muhtarı Ali İhsan Meydan, "Dinimiz İslam'da namazın yeri başka. İmamımız namazla ilgili sürekli vaaz ve nasihatlerde bulunuyor. Elbette vaaz ve nasihatin faydası var ama, cami kapısına astığı bir cümlelik bu yazı daha çok dikkat çekti. Hepimiz Müslümanız. Ancak pek çoğumuzun namaz konusunda hassasiyeti zayıf. Bu yazıyı okuyan herkes adeta kendine geliyor. Hatta yoldan gelip geçerken yazıyı görüp namazını eda edenlerin sayısı bile artmaya başladı" diye konuştu.