Büyükelçi Erdeniz Şen için Dışişleri Bakanlığı'nda Anma Töreni
Türkiye'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen, hayatını kaybetmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı'nda anma töreni düzenlendi. Törene Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve bakanlık çalışanları katıldı.
Dışişleri Bakanlığı'nda hayatını kaybeden Büyükelçi Şen için anma töreni
Hayatını kaybeden Büyükelçi Erdeniz Şen için Dışişleri Bakanlığı'nda tören düzenlendi
ANKARA - Dışişleri Bakanlığı'nda, Türkiye'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen için anma töreni düzenlendi.
Türkiye'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen, bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlık nedeniyle Ankara'da hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı binasında Şen için anma töreni düzenlendi. Törene, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ailesi, Dışişleri Bakan Yardımcıları Berris Ekinci, Nuh Yılmaz, Levent Gümrükçü, ve Bakanlık çalışanları katıldı.
Şen'in anma töreninde özgeçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Törenin bitiminde Dışişleri Bakanı Fidan ve Bakanlık çalışanları Şen'in ailesine taziyede bulundu.