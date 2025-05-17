Bursa'da Zehirli Yılan Operasyonu
İnegöl'de bir apartmanın bahçesinde görülen zehirli Kafkas burunlu engerek yılanı, itfaiye ekipleri tarafından yakalanıp ormana salındı.
Bursa'da yılan operasyonu
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın bahçesinde zehirli Kafkas burunlu engerek yılanı görüldü. Yılan itfaiye ekiplerince yakalanıp ormana salındı.
Olay saat 10.00 sıralarında Fatih Mahallesi Gazi Atatürk Caddesinde bulunan bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Bahçeye çıkan apartman sakinleri yılanı görünce şoke oldular. Vatandaşlar Büyükşehir itfaiyesini arayıp yardım istediler. İtfaiye ekipleri, zehirli olan yılanı ilk kez görünce şaşırdılar. Ekipler dikkatli bir şekilde yılanı yakalayıp file içine aldılar. Ekipler, yakaladıkları yılanı ormana saldılar.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - Genel