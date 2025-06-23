Bozkırda Yat Şaşkınlığı: Sivas'ta Yol Ortasında Görenleri Hayrete Düşürdü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bozkırda Yat Şaşkınlığı: Sivas'ta Yol Ortasında Görenleri Hayrete Düşürdü
Haber Videosu

Sivas-Kayseri karayolunda ilerleyen büyük bir yat, denize kıyısı olmayan Sivas’ta görenleri şaşırttı. Van Gölü'nden alınarak Aydın'ın Didim ilçesine götürülen yat, özel bir tırın dorsesinde nakledildi.

Bozkırda karadan giden yat, görenleri şaşkına çevirdi

SİVAS - Denize kıyısı olmayan Sivas'ta ilginç bir manzara yaşandı. Sivas- Kayseri karayolunda ilerleyen büyük yat, görenlerin dikkatini çekti.

Sivas-Kayseri karayolunda görülen yat, görenlerin dikkatini çekti. Van Gölü'nden alınarak turistik amaçlı yeniden hizmete sunulmak üzere Aydın'ın Didim ilçesine götürülen yat, yolculuk yapanları şaşırttı. Özel bir tırın dorsesi üzerinde karayolundan nakledilen yat, güzergah boyunca trafik güvenliği alınarak taşındı. Denize kıyısı olmayan Sivas'ta büyük yatın Karayolunda ilerlediğini görenler, cep telefonları ile bu ilginç anı kayda aldı. Tıra eskortluk yapan araç sürücüsü ise yatın Van Gölü'nden alınıp Aydın'ın Didim ilçesine götürdüklerini belirterek, turistik amaçla kullanılacağını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS ÇİFTCİ - Genel
ABD'den vatandaşlarına 'Türkiye'ye seyahat etmeyin' uyarısı

ABD'den, "Türkiye'ye seyahat" uyarısı: Özellikle o şehre gitmeyin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Ordusu Lübnan'a saldırdı! Evi havaya uçurdular

İsrail durmak bilmiyor! Şimdi de o ülkeye saldırdılar
İran'ın Hürmüz Boğazı kararına ABD'den ilk tepki: Çin'in büyük bedel ödeyeceği bir karar olur

Hürmüz kararına ABD'den ilk tepki: Özellikle bir ülke çok etkilenir
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı

Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Yolcu otobüsünde skandal olay! Genç kadını otobanda indirip darbettiler

Genç kadını önce darbettiler, sonra yol ortasında bırakıp gittiler
Netanyahu, Trump'a Ağlama Duvarı'nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi

Ağlama Duvarı'nda bir kişiye dua etti, dünyanın beklediği mesajı verdi
Bu ürünleri sakın almayın! Çay diye bize bakın ne içiriyorlarmış

Bu ürünleri sakın almayın! Çay diye bize bakın ne içiriyorlarmış
İran'a saldırı ABD'yi karıştırdı! Sokaklara döküldüler

İran'a saldırı ABD'yi karıştırdı! Sokaklara döküldüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.