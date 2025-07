Bolu Valisi Abdulaziz Aydın göreve başladı

BOLU - Valiler Kararnamesi ile Bolu Valisi olarak atanan Abdulaziz Aydın görevine başladı. Vali Aydın, "Gerede'nin zirvelerinden Göynük'ün vadilerine, Mengen'in derelerinden Seben'in yaylalarına kadar her bir karış toprağa en iyi hizmeti götürmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Bolu Valiliği'ne atanan Abdulaziz Aydın için Valilik binasında karşılama töreni düzenlendi. Tören mangasını selamlayan Aydın, vali yardımcıları ve kurum müdürleriyle tanıştıktan sonra Valilik binasına geçti.

"En iyi hizmeti götürmek için var gücümüzle çalışacağız"

Abdülaziz Aydın, karşılama töreninin ardından gazetecilere açıklama yaptı. Aydın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle atandığım Bolu Valiliği görevime bugün itibarıyla başlamış bulunuyorum. Şahsımı bu onurlu göreve layık görerek, Bolulu hemşehrilerime hizmet etme fırsatı veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya şükranlarımı arz ediyorum. Köklü tarihi, zengin kültürel mirası, doğal güzellikleri ve stratejik konumu ile ülkemizin en nadide şehirlerinden biri olan Aziz Kent Bolu'da sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bilinmelidir ki, bu güzide şehirde yaşayan 325 bin vatandaşımızın her birinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak en büyük gayemizdir. Gerede'nin zirvelerinden Göynük'ün vadilerine, Mengen'in derelerinden Seben'in yaylalarına kadar her bir karış toprağa en iyi hizmeti götürmek için var gücümüzle çalışacağız. Görev süremiz içerisinde Bolumuzun huzuru, güvenliği ve esenliğinin sağlanması her zaman önceliğimiz olacaktır. 'İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın' düsturuyla vatandaşımızla aramızda hiçbir engel olmadan; kapımız, gönlümüz açık bir şekilde sorunların çözülmesi, sıkıntıların giderilmesi için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz" dedi.

"Projeleri ve politikaları hep beraber inşallah uygulayacağız"

Aydın, sözlerini şöyle noktaladı:

"Devletin ilgisine daha fazla ihtiyacı olan; aziz şehitlerimizin yakınlarıyla, kahraman gazilerimizle, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla, kimsesiz ve yetim çocuklarımızla, engelli ve yaşlı insanlarımızla öncelikle ve yakından ilgileneceğimizi özellikle vurgulamak istiyorum. Gelecek nesillere daha güzel ve yaşanabilir bir Bolu bırakmak; eğitim, sağlık, turizm, gençlik ve spor, sosyal hizmetler, çevrenin korunması ve diğer tüm alanlarda ilimizi daha ileriye taşımak öncelikli hedefimiz olacaktır. Özellikle turizm, tarım ve sanayideki potansiyelimizi en iyi şekilde değerlendirip ön plana çıkartacak projeleri ve politikaları hep beraber inşallah uygulayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle; ilimize bugüne kadar hizmet etmiş bütün Valilerimize teşekkürlerimi sunuyor, tüm Bolulu hemşehrilerimi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum"