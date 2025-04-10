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Bolu'da Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Yılı Törenle Kutlandı

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Bolu'da 10 Nisan Polis Günü kapsamında Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıldönümü törenle kutlandı. Emniyet personelinin katıldığı etkinlikte saygı duruşu yapıldı ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Polis Teşkilatı'nın 180. yılı Bolu'da törenle kutlandı

BOLU - Bolu'da Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıldönümü törenle kutlandı.

10 Nisan Polis Günü kapsamında Bolu İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen törene, emniyet personeli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Programda konuşan polis memuru, Türk Polis Teşkilatı'nın halkın huzur ve güvenliği için gece gündüz fedakarca görev yaptığını belirtti. Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Ayrıca Mudurnu ilçesinde düzenlenen törende de Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından İlçe Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu emniyet mensuplarını makamında ağırladı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH SAĞIT - Genel
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