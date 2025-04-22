Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt

Erken seçim iddiaları sonrası Bahçeli'den beklenen açıklama geldi
Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor! İşte öngörülen rakamlar

Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor
TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu

TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kızın sözleri damga vurdu
Papa Franciscus'un cenaze töreni 26 Nisan'da yapılacak

Cenaze programı belli oldu! Tüm adımlar vasiyetine göre atılacak

Biga Kaymakamı, 23 Nisan'da Koltuğunu Down Sendromlu Çocuğa Devretti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Kaymakam Ercan Kayabaşı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında makam koltuğunu Down sendromlu Muharrem Berk'e bıraktı. Küçük kaymakamın heyecanı, bayram coşkusunu artırdı.

Biga Kaymakamı Ercan, koltuğunu down sendromlu Muharrem'e bıraktı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesinde Kaymakamı Ercan Kayabaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makam koltuğunu Down sendromlu Muharrem Berk'e bıraktı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşku içinde kutlanırken, kamu görevlileri de makamlarını çocuklara devrediyor. Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde makam koltuğunu küçük Muharrem Berk'e devretti. Küçük Kaymakam Berk, evinden makam aracıyla alınarak Biga Kaymakamlığına getirildi. Berk'i, kaymakamlık girişinde, Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı karşıladı.

Kaymakamlık heyecanı yaşandı

Kaymakamlık koltuğuna oturan Berk, kaymakamlık makamının heycanını yaşadı. Berk ve kaymakam arasında keyifli diyaloglar yaşandı. Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle bugün makam koltuğumuzu Muharrem Berk kardeşimize devrettik. Küçük Kaymakamımızın heyecanı, soruları ve hayalleri bizleri hem mutlu etti hem de umutlandırdı. Tüm çocuklarımızın bayramını yürekten kutluyorum. Bu vesileyle bu anlamlı günü bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ PELTEK - Genel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.