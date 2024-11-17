Berlin'den Bursa'ya 2 bin 500 kilometre bisikletle yolculuk

Berlin'den Bursa'ya 2 bin 500 kilometre bisikletle yolculuk
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Berlin'den Bursa'ya 2 bin 500 kilometre bisikletle yolculuk
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Almanya'nın Berlin kentinden yola çıkan 20 yaşındaki Moritz Burgmeier, 2 bin 500 kilometre pedal çevirerek Türkiye'nin Bursa şehrine ulaştı. Tarihi ve kültürel yerleri ziyaret eden Burgmeier, dünyayı gezmeyi hedefliyor.

Berlin'den pedal çeviren genç Bursa'da mola verdi

2 bin 500 kilometre pedal çevirerek Bursa'ya kadar gelen genç, dünyayı gezmeyi hedefliyor

BURSA - Almanya'nın başkenti Berlin'den yola çıkan 20 yaşındaki Moritz Burgmeier, 2 bin 500 kilometre bisiklet sürerek Türkiye'ye geldi. Gittiği yerlerde sosyal medyadan tanıştığı arkadaşlarında kalan Burgmeier, Bursa'ya gelerek tarihi ve kültürel yerleri ziyaret etti.

Almanya'nın başkenti Berlin'den bisikletiyle yola çıkan 20 yaşındaki Moritz Burgmeier Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk ve Yunanistan'dan sonra Türkiye'ye geldi. Geldiği ülkelerin tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret eden, yemeklerinin tadına bakan Burgmeier, gittiği yerlerde sosyal meydadan tanıştığı arkadaşlarında kalıyor. 2 bin 500 kilometre yol kat ederek Bursa'ya gelen Burgmeier, 1 gece konakladıktan sonra tekrardan yola çıkacak. Bisikletiyle dünyayı gezmeyi hedefleyen Moritz Burgmeier'in bir sonraki durağı İzmir olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İrfan Altıkardeş - Genel
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