Bayraktar AKINCI TİHA, TEBER-83 Güdüm Kiti ile İlk Atış Testini Başarıyla Tamamladı
Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı, Roketsan tarafından geliştirilen TEBER-83 Güdüm Kiti'nin ilk atış testini başarıyla gerçekleştirdi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medyada test sonrası başarıyı duyurdu.
Bayraktar AKINCI TİHA, TEBER-83 Güdüm Kiti'nin ilk atış testini başarıyla tamamladı
İSTANBUL - Bayraktar AKINCI TİHA, Roketsan tarafından geliştirilen TEBER-83 Güdüm Kiti'nin ilk atış testini başarıyla tamamladı.
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), bir testi daha başarıyla tamamladı. ROKETSAN tarafından geliştirilen TEBER-83 Güdüm Kiti, Bayraktar AKINCI ile yapılan ilk atış testinde başarı sağladı.
Sosyal medya hesabından test görüntüsünü paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bayraktar AKINCI, TEBER-83 Güdüm Kiti ile ilk atış testini başarıyla tamamladı" ifadelerini kullandı.
ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ise, "TEBER-83'ten tam isabet. Bayraktar AKINCI, TEBER-83 Güdüm Kitimiz ile yapılan ilk test atışını başarıyla gerçekleştirdi. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.