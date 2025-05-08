Kurultay soruşturmasında Kemal Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı

CHP'nin uykularını kaçıran soruşturmada Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz

Gençlerin belini büken listeye ateş püskürdü: Asla doğru bulmuyoruz
Bahar Aksu cinayetinde eski eş ve suç ortakları tutuklandı

Bahar Aksu'nun katili ve suç ortakları için karar verildi
Hindistan-Pakistan savaşı ABD'yi alarma geçirdi

2 nükleer gücün savaşı ABD'yi alarma geçirdi! Şehirler boşaltılıyor

Bayraktar AKINCI TİHA, TEBER-83 Güdüm Kiti ile İlk Atış Testini Başarıyla Tamamladı

Bayraktar AKINCI TİHA, TEBER-83 Güdüm Kiti ile İlk Atış Testini Başarıyla Tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı, Roketsan tarafından geliştirilen TEBER-83 Güdüm Kiti'nin ilk atış testini başarıyla gerçekleştirdi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medyada test sonrası başarıyı duyurdu.

Bayraktar AKINCI TİHA, TEBER-83 Güdüm Kiti'nin ilk atış testini başarıyla tamamladı

İSTANBUL - Bayraktar AKINCI TİHA, Roketsan tarafından geliştirilen TEBER-83 Güdüm Kiti'nin ilk atış testini başarıyla tamamladı.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), bir testi daha başarıyla tamamladı. ROKETSAN tarafından geliştirilen TEBER-83 Güdüm Kiti, Bayraktar AKINCI ile yapılan ilk atış testinde başarı sağladı.

Sosyal medya hesabından test görüntüsünü paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bayraktar AKINCI, TEBER-83 Güdüm Kiti ile ilk atış testini başarıyla tamamladı" ifadelerini kullandı.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ise, "TEBER-83'ten tam isabet. Bayraktar AKINCI, TEBER-83 Güdüm Kitimiz ile yapılan ilk test atışını başarıyla gerçekleştirdi. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZÖHRE ALAGÖZ - Genel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında ara karar

Ahmet Minguzzi cinayeti davasında ara karar
Samsun'da hasadı başlayan salep 3 bin liradan satılıyor

Çiftçiyi zengin eden hasat
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Türkiye'nin 40 yıllık dev çay firması satılıyor

Türkiye'nin 40 yıllık dev çay firması satılıyor
Savaş büyüyor! Pakistan 12 Harop SİHA'sını vurdu

Dünya nefessiz izliyor! Önlerine çıkanı vurup tek tek indirdiler
Fenerbahçe yönetimi genç yıldız için teklif edilen çuvalla parayı reddetti

Genç yıldız için teklif edilen çuvalla parayı reddettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.