Bakan Yumaklı: 'Vatandaşın Sofrasına Ulaşacak Her Ürün Bizim İçin Emanettir'

Bakan Yumaklı, "Vatandaşımızın sofrasına ulaşacak her ürün bizim için emanettir"

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Vatandaşımızın sofrasına ulaşacak her ürün bizim için emanettir. Gıda güvenilirliğinden asla taviz vermiyor, denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabın yaptığı paylaşımda, "Vatandaşımızın sofrasına ulaşacak her ürün bizim için emanettir.

Konya'da bir işletmede tespit ettiğimiz uygunsuzluk sonucu yaklaşık 50 ton eritme peynirini imha ettik, firmanın üretim iznini iptal ettik ve suç duyurusunda bulunduk.

Gıda güvenilirliğinden asla taviz vermiyor, denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi. Bakan Yumatlı, sosyal medya hesabından imha edilen peynirlerin görüntülerini de paylaştı.