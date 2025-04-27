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Bakan Yumaklı: 'Vatandaşın Sofrasına Ulaşacak Her Ürün Bizim İçin Emanettir'

Bakan Yumaklı: 'Vatandaşın Sofrasına Ulaşacak Her Ürün Bizim İçin Emanettir'
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda güvenilirliği konusunda asla taviz vermediklerini belirterek, denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ifade etti. Son olarak Konya'da uygunsuzluk tespit edilen bir işletmede 50 ton eritme peynirinin imha edildiğini ve firmanın üretim izninin iptal edildiğini açıkladı.

Bakan Yumaklı, "Vatandaşımızın sofrasına ulaşacak her ürün bizim için emanettir"

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Vatandaşımızın sofrasına ulaşacak her ürün bizim için emanettir. Gıda güvenilirliğinden asla taviz vermiyor, denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabın yaptığı paylaşımda, "Vatandaşımızın sofrasına ulaşacak her ürün bizim için emanettir.

Konya'da bir işletmede tespit ettiğimiz uygunsuzluk sonucu yaklaşık 50 ton eritme peynirini imha ettik, firmanın üretim iznini iptal ettik ve suç duyurusunda bulunduk.

Gıda güvenilirliğinden asla taviz vermiyor, denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi. Bakan Yumatlı, sosyal medya hesabından imha edilen peynirlerin görüntülerini de paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ERDOĞAN - Genel
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