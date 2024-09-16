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Soylu'nun "Canım benim" dediği muhabirin sorusu Bakan Uraloğlu'nu küplere bindirdi

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85 milyon vatandaşın kişisel verilerinin çalındığı iddialarına yönelik açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yöneltilen bir soru üzerine hayli sinirlendi. Aynı muhabir daha önce de Süleyman Soylu'yla karşı karşıya gelmişti.

Ankara'da düzenlenen Evrensel Posta Birliği (UPU) Bölgesel Strateji Forumu'na katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir gazetecinin 85 milyon vatandaşa ait olan kişisel verilerin çalınıp çalınmadığına yönelik iddiaları sorması üzerine tepki gösterdi.

"BÖYLE BİR ÇALINMA OLAYI OLMAMIŞTIR"

"Şu anda Türkiye'nin gündeminde verilerin çalınması gündemi yoktur" diyen Bakan Uraloğlu, "Çünkü böyle bir çalınma olayı olmamıştır. Bu geçmiş dönemde sadece konuşulan bir bilgi vardı, oydu. Türkiye'nin şu anda kişisel verilerin çalınmasıyla ilgili bir gündemi ve gerçekleşmiş olay yoktur. O dönem kendi içinde konuşulmuş, kapanmıştır. Şu anda Türkiye'nin gündeminde yok. Çok net söylüyorum. Kimse ortalığı bulandırmasın. Söylenilen bir lafı cımbızla çekip sanki Türkiye'de insanların güvenliğiyle ve verileriyle ilgili çalınmış güncel şeyler vardır diye kimse haber yapmasın" ifadelerine yer verdi.

"BÖYLE BİR AÇIKLAMAMIZ OLMAMIŞTIR"

Sözlerinin devamında daha önceki açıklamalarının cımbızlandığını belirten Bakan Uraloğlu, "Şu anda böyle gündem yoktur. Bu şekilde yapılmış olan haberlere de cımbızla çekilip arkasına önüne yorum ekleyerek yapılan hiçbir haberin bizim nezdimizde kıymeti yoktur. Böyle bir açıklamamız olmamıştır. Geçmişte olup da konuşulmuş, kendi içinde tartışılmış bir konuyu yıllar sonra gündeme getirip de sanki güncel bir konu gibi sunulması asla doğru değildir. Bununla ilgili de başla bir şey söylenmesine gerek yok" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED MUSAB GÜMÜŞER - Genel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Süleyman Soylu Teknoloji Güvenlik Politika Türkiye Sağlık Hukuk Genel

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Yorumlar (19)

Kenan Tepretoğlu:

çalınmamıştır, çalınsa duramazlardı, satılmıştır

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Ahmet:

Sayın bakan peki geçmişte çalınan kişisel verilerle ilgili ne yaptınız? Verileri çalanları bulup cezalandırılır mi? Dagitimini onlediniz mi? Hala internetten satılıyor ne gibi önlemler aldınız? Eğer sorun devam ediyorsa elbette gündem olur.

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Emrehan Ozgen:

Türkiye devletini yönetenlerin Türkçe konuşma becerileri de gözlerimizi dolduruyor. Net olsana sayın kardeşim. Tak tak. Böyle bir durum yok diye. Yok efendim bunu yapanlar aslında şöyledir de, geçmişte kendi içinde konuşulmuş, kapanmıştır (ne demekse) …. lambaya üf de, üf deme püf de falan filan.

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masteng aston:

Sahsen tum.bilgilerimin calindigina sahit oldum bunlar yalanliyorsa bilinki dogru arti niye kuplere biniyor soru soramicakmi insanlar hani reis kibirden uzak durun demisti bunlara.

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önderhavva demir:

anlasilan gerçekten çalınmış!! ayrica sayin bakana tavsiydm biraz kitap okusun konusurken cumle kurmakta ve kelime bulmakta güçlük çekiyor. koskpca bakan boyle olmamasi lazım!!!

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Buğra Er:

Bunlara asla güven olmaz

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Tamer Çakır:

Çalınmamışmı bu nasıl bir akıl bunlar neyi yaşıyorlar şimdi adliyeden bir adınıza bir evrak geliyorsa vatandaşlık numaranız ortası yıldızlanarak gizlenir fakat kargoda ptt de hastanede guvenlik açısından kimliğini telefon nosunu adresini hepsini alıyorlar şimdi kime guvenerek çalınmamıştır diyorsun bir anlatta dinleyelim kargoda çalışanamı güveniyorsun

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Emre null:

internet ortamında calinmamasi imkansiz sonucta her gun e devlet bankalar instagramlar sosyal meydanlarda herkesin bir şekilde kimlik bilgileri var

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Blackened:

Kişisel verilerin çalınması mı? Calmalarina gerek yok ki! Gittiği mağazalara, telefonunda kullandığı uygulamalara kadar herseyde zaten vatandaş kişisel verilerini işliyor. Bu ülkede herhangi birinin telefon numarası ya da adresini öğrenmek için hacker olmaya gerek yok. Bilhassa doğu ve guneydoguda telekom, elektrik veya su idarelerinde isteyene istedikleri şahsın bilgilerini bizzat görevliler veriyor dahası

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1
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ERKAN :

Çalınmadıysa bu dolandırıcılar tüm bilgilerimizi nerden biliyorlar

8
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