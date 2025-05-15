Bakan Göktaş: "Annelik ve babalık itibarsızlaştırılıyor"

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Annelik ve babalık itibarsızlaştırılıyor. Dijital medya mecralarıyla küresel ölçekte cinsiyetsizleştirme gibi marjinal ideolojiler ve zararlı akımlar topluma dayatılıyor" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile ve Medya : Dijital Çağda Küresel Perspektifler" başlığı ile düzenlenen Uluslararası Aile Sempozyumu'na katıldı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın ev sahipliğinde gerçekleşen sempozyumda konuşan Bakan Göktaş, çocukları ve aile yapısını korumak için gereken her türlü önlemin alındığını ve alınmaya da devam edeceğini söyledi.

"Annelik ve babalık itibarsızlaştırılıyor"

Medyanın, toplum belleğini okullardan daha hızlı bir şekilde oluşturduğunu söyleyen Bakan Göktaş, "Ekranlar bir ayna gibidir. Orada ne gösterilirse, toplumda yankı bulur. ve şunu çok net görürüz. Eğer ekranlarda aileye saygı varsa, çocuklar o dili öğreniyor. Eğer dizilerde sevgi varsa, gençler o sevgiyi arıyor. Ama şiddet varsa, yalnızlık varsa, o da bulaşıcı oluyor. Bu nedenle aile hayatımızda da yeni sınamalarla karşı karşıya kalıyoruz. İnternet, sosyal medya ve dijital oyunlar nedeniyle aile içi iletişim gittikçe zayıflıyor. Annelik ve babalık itibarsızlaştırılıyor. Dijital medya mecralarıyla küresel ölçekte cinsiyetsizleştirme gibi marjinal ideolojiler ve zararlı akımlar topluma dayatılıyor. Aile kurmayı gereksiz gören bu tür söylemler, toplumsal bağlarımızı zedeliyor. Televizyon ve internet yoluyla yayılan şiddet içerikleri ile mahremiyet ihlalleri ailelerde endişelere neden oluyor. Uzmanlar, kontrolsüz dijital bağımlılığın çocuklarda yalnızlık, depresyon ve davranış sorunlarını artırdığını vurguluyor. Bu yüzden medyayı, sadece bir sektör olarak göremeyiz. Reyting kaygısıyla yapılan haberleri, programları, dizileri, izleme ve tıklama uğruna hazırlanan içerikleri görmemezlikten gelemeyiz. Medya, bir kültür taşıyıcısıdır. ve biz bu taşıyıcının ailenin korunması yönünde bir araca dönüşmesini istiyoruz. Çarpıtılmış hayatlar yerine aileyi ayakta tutan hikayeler görmek istiyoruz. Teknolojinin sunduğu imkanları doğru kullandığımızda ailelere güç katabileceğimizi de biliyoruz" diye konuştu.

"Ailelerimizin geleceğini inşa etmek, onları her türlü riskten muhafaza ederek güçlü temeller üzerinde yarınlara taşımaya kararlıyız"

Medya ve dijital araçlardan ailenin nasıl korunması gerektiğine dair konuşan Bakan Göktaş, "Eğitim, farkındalık çalışmaları ve kurduğumuz iş birlikleriyle aile odaklı, sorumlu ve bilinçli bir medyanın olması, doğru örneklerin çoğalması için gayret gösteriyoruz. Geçtiğimiz yıl, bugün, yani 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nde açıkladığımız, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planımız bu konuda en güçlü yol haritamızdır. Bu kapsamda aileyi, dinamik ve genç nüfus yapımızı korumak için kurumsal yapımızı güçlendirdik. Yapımcılar, medya ve dijital platform temsilcileriyle sık sık bir araya gelerek içeriklerin toplum üzerindeki etkilerini ele alıyoruz. RTÜK ile iş birliği içinde yürüttüğümüz çalışmalarla, aile dostu yayıncılığı teşvik ediyoruz. Medya profesyonellerine yönelik eğitimlerle aile odaklı içerik üretimini destekliyoruz. Çocuklar ve ebeveynler için eğitim programları düzenliyoruz, uygulamalar hazırlıyoruz. 'İlk Öğretmenim Ailem Mobil Uygulaması' bu çalışmalarımızdan biridir. Bu uygulama ile anne ve babalara, çocuklarını ilk kez kucaklarına aldıkları andan itibaren destek oluyoruz. Aile Eğitim Programımız ile aile içi iletişimi güçlendiriyor, sağlıklı ve bilinçli bir aile yapısını destekliyoruz. Aile, geçmişten geleceğe uzanan köprümüzdür ve bu köprüyü güçlendirmek hepimizin sorumluluğudur. Ailelerimizin geleceğini inşa etmek, onları her türlü riskten muhafaza ederek güçlü temeller üzerinde yarınlara taşımaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki hafta gerçekleştireceğimiz Uluslararası Aile Forumu önemli bir toplantı olacak"

Uluslararası düzeyde de aileyi güçlendirme politikalarının ve iyi uygulamaların paylaşılmasına öncülük etme fırsatı yakalarını dile getiren Göktaş, "Önümüzdeki hafta gerçekleştireceğimiz Uluslararası Aile Forumu önemli bir toplantı olacak. Farklı ülkelerden bakanları, politika yapıcıları, uzmanları ve akademisyenleri bir araya getirerek aileyi koruma ve güçlendirme alanında küresel bir iş birliği zemini oluşturacağız. Forum kapsamında gerçekleştireceğimiz panellerden biri de 'Kurgu ile Gerçek Arasında: Kültür, Sanat ve Medyada Aile'. Bu panelde medya ve sanat yoluyla aile temsillerini, kültürel değerlerin aktarımını ve kurgunun gerçek hayat üzerindeki etkilerini tartışacağız. İki gün sürecek forum boyunca, ortak sorunlara ortak çözümler geliştireceğiz. Bu alandaki bilgi, birikimimiz ve tecrübemiz ile etkin bir aile diplomasisini yürütmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Ailede sadakat, ailede mahremiyet, ailede ülfet ve merhamet değişirse, değişimin ibresi gelişme değil çözülme olur"

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Zaman değişiyor, hayat değişiyor, elbette aile kurumunda da değişim olacak, buna kör, sağır kalmamız mümkün değil. Ama gelin görün ki ailede sadakat, ailede mahremiyet, ailede ülfet ve merhamet değişirse, değişimin ibresi gelişme değil çözülme olur. Ki maalesef bu konuda da ibre hayra alamet değil. Onun kafa yoruyor, onun için bu ilmi toplantıları yapmayı önemli görüyoruz. Çünkü aile bozulursa insan bozulur ve toplum tamamen bozulur ve çürür. Şimdi hal böyleyken bu konuyu ne ertelemek ne de görmezden gelmek gibi bir lüksümüz yok. Aile korunmalı; Peki nasıl? Sağlam bir hukukla, güçlü sosyal desteklerle, iş aile hayatı uyumunu tesis ederek, eğitim ve bilinci sürecin içerisine katarak bu konuda mesafe alabiliriz."