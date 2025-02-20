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ASELSAN'ın GÖKTAN sistemi ilk atışı başarıyla gerçekleştirdi

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ASELSAN'ın GÖKTAN Projesinde karadan karaya vuruş kabiliyeti kazandırılan TOLUN mühimmatının atışlı test faaliyeti başarıyla tamamlandı. TOLUN mühimmatı belirlenen hedefe tam isabetle ulaştı.

ASELSAN'IN ürün gamına GÖKTAN Sistemi eklendi. GÖKTAN'ın 18 Şubat'ta gerçekleştirilen atışında ASELSAN'ın TOLUN mühimmatı belirlenen hedefe tam isabetle ulaştı. GÖKTAN Projesi ile TOLUN'a roket motoru entegrasyonu, komuta kontrol ve atış kontrol sistemleri ile görev planlama ve atış bilgilerinin işletimi sağlandı.

HEDEFİ 12'DEN VURDU

Test faaliyetinde roket motorundan ayrılma sonrası TOLUN'un kanatlarını açarak belirlenen hedefe ulaşması sağlandı. GÖKTAN Sistemi ile hava platformlarından atılan TOLUN mühimmatına karadan karaya vuruş kabiliyeti kazandırılmış oldu.

360 DERECE ATIŞ KABİLİYETİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Kritik hedeflerin platform bağımsız önlenmesine yönelik oluşturulan GÖKTAN, ASELSAN ana yükleniciliğinde, DELTA-V iş birliği ile gerçekleştirildi. Yol noktası tanımlamanın yanı sıra merkezi ve bağımsız kullanım yeteneği bulunan GÖKTAN, platform manevrasına gerek kalmadan 360 derece atış kabiliyetiyle dikkat çekiyor.

ASELSAN'ın GÖKTAN sistemi ilk atışı başarıyla gerçekleştirdi

Eğik atış yapabilen GÖKTAN'ın çoklu angajman ve ardışık ateşleme özelliği bulunuyor. ASELSAN'ın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "ASELSAN GÖKTAN Projesi atışlı testi, TOLUN'a roket motoru entegre edilerek karadan karaya vuruş kabiliyeti, Komuta Kontrol-Atış Kontrol yazılım ve donanımları ile görev planlama ve atış, DeltaV roketinden ayrılma sonrası kanatlarını açarak uzun menzildeki hedefe hassas vuruş" ifadelerine yer verildi.

"GÖKTAN'IN ÖNEMLİ BİR FARK YARATACAĞINA EMİNİZ"

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu zamana kadar hava platformlarından atılan ve başarısını defalarca kanıtlamış TOLUN mühimmatı, karadan karaya vuruş yeteneğini de kazanmış oldu. GÖKTAN'ın sahada önemli bir fark yaratacağına eminiz. Tüm mühendislerimizi tebrik ediyoruz. Savunma sanayimizin güç birliğiyle başarıdan başarıya koşmaya devam edeceğiz" dedi.

ASELSAN'ın GÖKTAN sistemi ilk atışı başarıyla gerçekleştirdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN HALİL ÖZBEK - Genel
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