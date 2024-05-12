Antalya'da Dim Barajı'nda kaybolan Rus turist ölü bulundu

Antalya'da Dim Barajı'nda kaybolan Rus turist ölü bulundu
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Antalya'da Dim Barajı'nda kaybolan Rus turist ölü bulundu
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Antalya'nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde Dim Barajına atlayan ve gözden kaybolan Rus vatandaş yaklaşık 7 saatlik arama kurtarma çalışması sonucunda ölü olarak bulundu. Birlikte alkol aldığı arkadaşının ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Antalya'da Dim Barajı'nda kaybolan Rus turist, suyun 31 metre altında ölü bulundu

Birlikte alkol aldığı arkadaşının ihbarı üzerine ekipler hareket geçti

50 metreden baraja atladı, bir daha çıkamadı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde Dim Barajına atlayan ve gözden kaybolan Rus vatandaş yaklaşık 7 saatlik arama kurtarma çalışması sonucunda ölü olarak bulundu.

Olay, gece saatlerinde Bıçakçı Mahallesi Dim Çayı barajı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Rus uyruklu vatandaş Vladamir Esikov yaklaşık 50 metre yükseklikten çaya atladı ve bir süre sonra gözden kayboldu. Gece birlikte alkol aldığı arkadaşından haber alamayan Metin Taşar durumu 112 Acil Yardım Servisine ihbar etti. Sabah saatlerinde bölgeye Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekibi sevk edildi. Jandarma arama kurtarma ekibine bağlı iki dalgıç Rus vatandaşın kaybolduğu bölgede su altında arama gerçekleştirdi. Ekipler yaklaşık 7 saatlik çalışmanın sonucunda Rus vatandaşın cesedine 31 metrede ulaştı. Rus vatandaşın cesede otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olay anında Rus arkadaşının vatandaşı Metin Taşar, Jandarma tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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