Aliağa'da öğrencilerden sokak hayvanlarına anlamlı destek

İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde öğrenciler, hafta sonunda kurulan halk pazarında açtıkları tezgahta kitap, elbise, bere, atkı, oyuncak gibi çeşitli ürünleri sokak hayvanları için açtığı stantta satışa sundu. Elde edilen gelirler engelli hayvanların veteriner ve mama giderlerine katkı sağladı.

Aliağa Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, sokak hayvanları yararına takdir toplayan bir proje düzenledi. Son zamanlarda sokak hayvanlarına yönelik şiddetin artması, insani duygularla örtüşmeyen davranışların sergilenmesinden dolayı toplumda onlarında canlı olduğu bilincini uyandırabilmek, hayvanlara değer veren, onları koruyan çocuklar yetiştirebilmek adına Cumhuriyet İlkokulu öğretmenleri Melek Özel ve Berna Gürler bu sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmeye karar verdi. Aliağa Cumhuriyet ilkokulu Sınıf Öğretmeni Melek Özen ile öğrencileri, yine 4. Sınıf Öğretmeni Berna Gürler ve öğrencileri tarafından açılan stantta, sokak hayvanlarına yönelik şiddet ile hayvanların korunmasına dikkat çekildi. İlçe pazarın farklı noktalarındaki ürünlerin satıldığı stantlar ilgi gördü. Vatandaşlar, bu durum karşısında minikleri takdir etti.

"Aliağa halkına çok teşekkür ediyorum"

Öğretmen Berna Gürler, son zamanlarda sosyal medyada çıkan hayvanlara karşı şiddetten dolayı öğrencilerle birlikte farkındalık oluşturmak amacıyla yıllarca öne bir proje gerçekleştirdiklerini ve bu projeyi her yıl devam ettiklerini ifade edan Berna Güler "Sokak hayvanları yaranın bir proje geliştirdik arkadaşım Melek Özen ile birlikte .Yaklaşık 5 yıl önce birlikte yine öğrencilerimizle birlikte Aliağa Halk Pazarı'nda el emeği ürünlerin satışını yaparak elde ettiğimiz gelirle 10 adet köpek kulübesi, köpek maması ve kedi kumu alarak ihtiyaç noktalarına ulaştırdık. Köpek kulübelerini kendi elleriyle boyayan öğrenciler sokaktaki dostlarının soğuktan korunacağı barınakların hazırlığını yapmanın mutluluğunu yaşadık şimdi bunun devamı niteliğinde projemiz yine Ürünleriniz satışa sunuyoruz .Şimdi de kanserli hayvanların işte engelli hayvanlara protez taktırma kanserli hayvanların tedavisi yine mama alma gibi etkinliklerimiz olacak kazandığımız gelirlerle birlikte. Bu anlamda halkımızın desteği de çok güzel .pazarda çok güzel geri dönükler alıyoruz halkımızdan da .Çok teşekkür velilerime öğrencilerime Aliağa halkına çok teşekkür ediyorum" ifadelerine kullandı.

"Sosyal projelere her zaman önem veriyoruz"

Öğretmen Melek Özel ise projenin amacını şu şekilde açıkladı: "Bu projeyle farkındalık oluşturmak, topluma duyarlılık kazandırmak ve çocuklara hayvan sevgisi aşılayabilmeyi amaçladık. Öğrencilerimiz sadece okuma yazma değil, hayatın da içinde oldukları sosyal projelere her zaman önem veriyoruz. Sokak hayvanlarını sevmeleri ve onlara acımasızca davranmamaları için bu projeyi gerçekleştiriyoruz" dedi.

Pazara alışverişe gelen emekli Nimet Güler ise "Kozbeyli'de oturuyorum hayvanseverim çocukları burada gördüğüm için çok çok mutlu oldum Çok bilinçli bir hareket yapıyorlar. Bilinçli yurttaşlarımızı sokak hayvanlarına destek vermeye çağırıyorum" dedi.