Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor! İlk adres Suudi Arabistan

Türkiye detayı dikkat çekici! Trump'ın Orta Doğu ziyareti başlıyor
Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı

Katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti

Günlerdir aranan Gülçiçek video gönderdi! Ailesi bir kez daha yıkıldı
Nevzat Bahtiyar'ın kızının paylaşımı ortalığı karıştırdı, avukatından yalanlama geldi

Babasına dua istedi! Bahtiyar'ın kızından ortalığı karıştıran paylaşım

23 Nisan'da Minik Eller Zeytin Fidanı Dikti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında anaokulu öğrencileri zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu. Etkinlikte çocuklara doğa sevgisi aşılanırken, zeytin ağacının önemi de anlatıldı.

Minik eller 23 Nisan için zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte anaokulu öğrencileri, zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu. Etkinlikte çocuklara hem doğa sevgisi aşılandı hem de zeytin ağacının önemi anlatıldı.

Ayvalık'ta faaliyet gösteren özel bir firma tarafından organize edilen etkinlikte, minik öğrenciler zeytin bahçesinde bir araya geldi. Firma Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürlek, çocuklara zeytin ağacının tarihi ve kültürel değerinden bahsederek, çevre bilincine dikkat çekti.

Anaokulu öğrencileri, öğretmenlerinin ve firma çalışanlarının yardımıyla zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu. Fidan dikiminin ardından çocuklar kendi elleriyle diktikleri fidanları suladı.

Etkinlik sonrası çocuklar, firmanın Murateli Mahallesi'ndeki mağazasında kendileri için özel hazırlanan 23 Nisan pastasını kesti. Ayrıca çocuklara zeytin reçeli ve el yıkama alışkanlığı kazandırmak amacıyla zeytinyağlı sabunlar hediye edildi. Türk bayraklarıyla süslenen etkinlik alanında çocuklar bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Etkinliğe dair açıklamalarda bulunan Firma Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürlek, "23 Nisan çocuklarımızla beraber zeytinliğimizde zeytin fidanı dikim etkinliği yaptık. Çocuklara zeytin ağacının önemini anlattık. Ağaçlarımızı korumanın, onları sevmenin ne kadar önemli olduğunu belirttik. Hep birlikte fidanların dikimini gerçekleştirdik ve akabinde fidanları suladık. Bu fidanlar da çocuklarla beraber yıllar içerisinde büyüyecek ve meyve verecek ve çocuklarda da daha bu yaştan fidan sevgisi, ağaç sevgisi artmış olacak. Umarım bu etkinliğimiz verimli olmuştur ve çocuklar için de keyif vermiştir" dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH ELMAS - Genel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.