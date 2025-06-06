19. Komando Tugayı'nda bayram coşkusu

Kışlada bayram sevinci

Nöbetteki Mehmetçik'e komutanlarından bayram sürprizi

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde konuşlu bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşlarında komuta ettiği, tamamı Çanakkale'de şehit düşen 57. Alayın da mensubu bulunduğu 19. Tümen'in devamı olan 19. Komando Tugay Komutanlığı'nda Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşmada duygusal ve anlamlı anlar yaşandı. İlk olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinin mesajı okundu.

Bayramlaşma programında konuşan Tugay Komutan Vekili, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andı. Bayramlaşma sonunda nöbet tutan Mehmetçik'e komutanları bir sürpriz hazırladı. Mehmetçik, babası ile nöbet yerinde telefon ile bayramlaşma fırsatı buldu.

19. Komando Tugay'ında bayramlaşma programında Mehmetçiklerle bir araya gelen Tugay Komutan Vekili, "Toplumsal hayatımızda vazgeçilmez öneme sahip olan bayramlarımız, milletimizin birlik ve beraberliğini güçlendiren, değerlerimizi yaşatan müstesna günlerdir" ifadelerini kullandı. 19. Komando Tugayı'nın terörle mücadele başta olmak üzere tüm görevlerini büyük bir azim ve başarıyla sürdürmeye devam edeceğine olan inancını dile getirerek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilere rahmet, hayatta olan gazilere ise şükran duygularını iletti.

Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapan tüm personelin Kurban Bayramı'nı kutlayan Tugay Komutan Vekili, "Mensubu olmaktan gurur duyduğum bu güzide tugayın her bir neferine ve onların kıymetli ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlik diliyorum" dedi.

Konuşmasının ardından Tugay Komutan Vekili, törene katılan Mehmetçiklerle tek tek bayramlaştı. Komutanlarıyla tokalaşan askerler, bayramı görev yerlerinde geçirmenin gururunu yaşarken, komutanlarının ilgisiyle moral buldu.

Bayramlaşma programının ardından nöbet tutan askerleri de unutmayan komutanlar, duygulandıran bir sürprize imza attı. Görev başında olan Mehmetçik, komutanlarının jestiyle memleketi Artvin'de bulunan babası ile telefonla görüştürüldü. Bayram sevincini babasıyla paylaşan genç asker gözyaşlarına hakim olamazken, duygusal anlar kameralara yansıdı.