GENEL MÜDÜRÜMÜZ SAYIN MEHMET NEZİR GÜL, KİLİS İLİNDE KÜTÜPHANE AÇILIŞLARI GERÇEKLEŞTİRDİ.

KİLİS (Habermetre) - Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Nezir Gül, "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi çerçevesinde 91 kütüphane açılışı ve bir dizi etkinliklere katılmak amacıyla Kilis iline ziyaret gerçekleştirdi.

Programına Valilik ziyaretiyle başlayan Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Nezir Gül, Kilis Valisi Sayın Recep Soytürk ile bir araya gelerek Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü tebrik etti. Ziyaret sırasında Kilis'te eğitim yatırımları ile bilgi alışverişinde bulunuldu ve eğitim öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Nezir Gül, Valilik ziyareti sonrası Gazi İmam Hatip Ortaokuluna geçerek kütüphane açılışı gerçekleştirdi. Gazi İmam Hatip Ortaokulunda yeni oluşturulan müzik sınıfının açılışını da gerçekleştiren Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Nezir Gül; idareci, öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Kilis Rehberlik Araştırma Merkezini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Nezir Gül; sonrasında Ekrem Çetin İş Okulu, Vatan Özel Eğitim ve Uygulama Okulu ve Kilis Özel Eğitim Anaokulunu ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde gördü, idareci ve öğretmenler ile bir araya geldi.

Günün sonunda Kilis Bilim ve Sanat Merkezini ziyaret eden Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Nezir Gül, kurumun derslik ve atölyelerini gezerek öğrencilerle sohbet etti. Burada, Kilis Bilim ve Sanat Merkezinin uygulamaları ve projeleri hakkında bilgiler aldı.

Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Nezir Gül, Kilis BİLSEM konferans salonunda Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Sayın M. Emin Akkurt ile birlikte; İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Özel Eğitim Okul ve Kurum Müdürleri ve bünyesinde özel eğitim alt sınıf bulunan okulların müdürleriyle bir toplantı yaparak özel eğitimle ilgili çalışmaların Bakanlığın hedeflerine uygun olarak yürütülmesi yolunda emek ve katkıları için teşekkürlerini iletti.

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