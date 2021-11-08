Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz Kayseri'de Ziyaretlerde Bulundu

KAYSERİ (Habermetre) - Din Öğretimi Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz Kayseri'nin Bünyan ilçesinde okul ziyaretlerinde bulundular. Ziyarette Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz'a İl Milli Eğitim MüdürüAhmet Saim Durgun eşlik etti.

Şehit Muzaffer Can Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde ve Bünyan Fen Lisesinde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek bir süre sohbet ettiler. Okullar hakkında idarecilerden bilgi aldılar. Ayrıca Kayseri'de inşaatı devam eden, Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunda yapımı devam eden öğrenci yurdunda ve Melikgazi Belediyesi tarafından yapılan 50. Yıl Dedemen İmam Hatip Ortaokulunda incelemelerde bulundular.

Genel Müdürümüz, Bünyan Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesinde imam hatip proje okul müdürleri ile toplantı yaptı. Toplantıya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Akpınar ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin Şahin de katıldı.

Kayseri'de bir dizi ziyaret gerçekleştiren Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz, daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Saim Durgun, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Akpınar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin ŞAHİN ile birlikte Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun' u makamında ziyaret ettiler. Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen' i de makamında ziyaret eden Genel Müdürümüze İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Akpınar ile Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin Şahin de eşlik ettiler.

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