GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ DAİRE BAŞKANLARI ALAN ZİYARETİ İÇİN BİR HAFTA SÜREYLE ŞANLIURFA İLİMİZDE OLACAKLAR

ŞANLIURFA (Habermetre) - Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen il ziyaretleri kapsamında Genel Müdürlüğümüz Daire Başkanları; Genel Müdürlüğümüze bağlı okulların eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde incelemek ve değerlendirmelerde bulunmak amacıyla 8 -12 Kasım tarihleri arasında Şanlıurfa ilinde ziyaretlerini gerçekleştirecekler.

Genel Müdürlüğümüz Daire Başkanları; Durmuş CAN, Mehmet BÖLÜCEK, Mustafa KARLITEPE, Serkan KOCABAŞ ve beraberlerindeki görevli personel ile birlikte Şanlıurfa Merkez ve ilçelerinde Genel Müdürlüğümüze bağlı okulları ziyaret edecekler.

Daire Başkanlarımız, öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel ve duygusal yönlerden geliştirilmesine ve ailelerin ihtiyaç duyacağı diğer konulara yönelik uygulanan program ve etkinlikler, okulların idari iş ve işleyişleri, fiziki yapıları, personel durumları, pandemi sürecine yönelik aldıkları tedbirler, zümre öğretmenler kurulu çalışmaları, yemekhane ve pansiyonları ile destekleme ve yetiştirme kurslarına yönelik değerlendirmelerde bulunacaklar.

Genel Müdürlüğümüz Daire Başkanları ziyaret ettikleri okullarda öğretmen ve öğrencilerle de bir araya gelerek Şanlıurfa'daki eğitim öğretim sürecine yönelik değerlendirmelerde bulunacaklar.

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