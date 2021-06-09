Genel Müdür Yılmaz, Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi Kapsamında Okul Müdürleriyle Bir Araya Geldi
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Genel Müdür Yılmaz, Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi Kapsamında Okul Müdürleriyle Bir Araya Geldi

Genel Müdür Yılmaz, Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi Kapsamında Okul Müdürleriyle Bir Araya Geldi
Habermetre - Haberler | Toplum

Genel Müdürlüğümüzce, Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesini yürüten imam hatip ortaokulları müdürlerine yönelik "İstişare ve Değerlendirme Toplantısı-1" düzenlendi.

Genel Müdürlüğümüzce, Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesini yürüten imam hatip ortaokulları müdürlerine yönelik "İstişare ve Değerlendirme Toplantısı-1" düzenlendi. Toplantıya Genel Müdür Dr. Nazif Yılmaz, Daire Başkanı Dr. Yusuf Akbaş, Proje Danışmanı ve ASBÜ İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Murat Karakaya ve Koordinatör Zeynep Olgun katılım sağladı.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile iş birliği çerçevesinde yürütülen "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi"nde, örgün eğitime devam eden ve aynı zamanda hafızlık yapmak isteyen öğrencilerin, hafızlık eğitimi ile hafızlık sonrası eğitim öğretim süreçlerinin etkin, verimli ve sistematik bir şekilde gerçekleştirilmesi; mesleki, akademik, sosyal, kültürel, sportif ve ahlaki gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Bu amaçla, okul müdürleriyle gerçekleştirilen "İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda;

Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi kapsamında öğrencilerimizin akademik ve hafızlık alanında elde ettiği başarılar ve özgün uygulamalar, Projenin uygulama usul ve esasları çerçevesinde okullarımızca yürütülen çalışmalar, Okul tanıtım çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Habermetre

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Genel Müdür Yılmaz, Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi Kapsamında Okul Müdürleriyle Bir Araya Geldi - Haberler
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