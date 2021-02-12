Genel Kültür Soruları 2021! Kısa genel kültür soruları ve cevapları

Genel kültür soruları sayfamızdan 2021 yılında ait uzun ve kısa genel kültür soruları ve cevaplarını sizler için derledik. Genel kültür testi ile beyin jimnastiği yaparak daha zinde kalabilirsiniz. İşte zor genel kültür soruları ve cevapları

Genel kültür soruları çözmek beyin üzerinde çok daha fazla analitik zekayı geliştirmekte. Sayfamızdan 2021 yılında ait uzun ve kısa genel kültür soruları ve cevaplarını bulabilirsiniz. Genel kültür testi ile beyin jimnastiği yaparak daha zinde kalabilirsiniz. İşte zor genel kültür soruları ve cevapları

GENEL KÜLTÜR SORULARI

1-Yön bulmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

Ay

2-Depremin büyüklüğünü ve süresini ölçen alete ne ad verilir ?

Simograf



3-Yazları sıcak ve kurak; kışları ise soğuk ve karlı geçen bir bölgede aşağıdaki iklimlerden hangisi görülür?

Karasal iklim



4-Yerden fışkırarak çıkan sıcak su kaynaklarına ne denir?

Gayzer



5-Aşağıdaki balık türlerinden hangisi memelidir?

Balina



6-Köylülerin el birliği ile köyün işini birlikte yapmalarına ne ad verilir?

İmece



47-Türkiye'yi ağaçlandırmak ve erozyonla mücadele etmek olan kurulan Sivil Toplum Kuruluşu, aşağıdakilerden hangisidir?

*TEMA

TEV

8-Çinlilerin Hun, Tunguz ve Moğol akımlarını durdurmak için inşa ettiği yapı hangisidir?

*Çin seddi Çin kalesi



9-Hangisi sürüngen hayvan değildir?

*Bukalemun

Kaplumbağa

10-Hangisi vücudumuzdaki kemik türlerinden değildir?

Sert

*Yassı

11-Türkçe hangi dil grubuna girmektedir?

*Ural-Altay

Batı-Cermen

12-Keçinin erkeğine ne ad verilir?

*Teke

Taka

13. Türk ordusunun ve Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluşu hangi yıl kabul edilir?

M.Ö 309

14. Aşağıdakilerden hangisi Aziz Nesin'in bir eseri değildir?

Gol Kralı

Zübük

*Yer Demir Gök Bakır

15. 1'in türevi kaçtır?

0

16. Hangisi Kurtuluş Savaşı sırasında gerçekleşmiştir?

Çanakkale Zaferi

*İnönü Zaferi

Kut'ul Amare Zaferi

17. Bir elektrik devresinde direnç hangi harfle gösterilir?

R

18. Osmanlı'da Lale devri hangi padişah döneminde yaşamıştır?

*III. Ahmet

IV. Murat

III. Selim

19. Bir dönem Pelé, Franz Beckenbauer, Carlos Alberto ve Yasin Özdenak 'ın da oynadığı ABD futbol takımı hangisidir?

Los Angeles Galaxy

*New York Cosmos

DC United

20. Kuyucaklı Yusuf adlı eser kime aittir?

*Sabahattin Ali

Yusuf Atılgan

Yaşar Kemal



