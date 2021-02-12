Genel Kültür Soruları 2021! Kısa genel kültür soruları ve cevapları
Genel kültür soruları sayfamızdan 2021 yılında ait uzun ve kısa genel kültür soruları ve cevaplarını sizler için derledik. Genel kültür testi ile beyin jimnastiği yaparak daha zinde kalabilirsiniz. İşte zor genel kültür soruları ve cevapları
Genel kültür soruları çözmek beyin üzerinde çok daha fazla analitik zekayı geliştirmekte. Sayfamızdan 2021 yılında ait uzun ve kısa genel kültür soruları ve cevaplarını bulabilirsiniz. Genel kültür testi ile beyin jimnastiği yaparak daha zinde kalabilirsiniz. İşte zor genel kültür soruları ve cevapları
GENEL KÜLTÜR SORULARI
1-Yön bulmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
Ay
2-Depremin büyüklüğünü ve süresini ölçen alete ne ad verilir ?
Simograf
3-Yazları sıcak ve kurak; kışları ise soğuk ve karlı geçen bir bölgede aşağıdaki iklimlerden hangisi görülür?
Karasal iklim
4-Yerden fışkırarak çıkan sıcak su kaynaklarına ne denir?
Gayzer
5-Aşağıdaki balık türlerinden hangisi memelidir?
Balina
6-Köylülerin el birliği ile köyün işini birlikte yapmalarına ne ad verilir?
İmece
47-Türkiye'yi ağaçlandırmak ve erozyonla mücadele etmek olan kurulan Sivil Toplum Kuruluşu, aşağıdakilerden hangisidir?
*TEMA
TEV
8-Çinlilerin Hun, Tunguz ve Moğol akımlarını durdurmak için inşa ettiği yapı hangisidir?
*Çin seddi Çin kalesi
9-Hangisi sürüngen hayvan değildir?
*Bukalemun
Kaplumbağa
10-Hangisi vücudumuzdaki kemik türlerinden değildir?
Sert
*Yassı
11-Türkçe hangi dil grubuna girmektedir?
*Ural-Altay
Batı-Cermen
12-Keçinin erkeğine ne ad verilir?
*Teke
Taka
13. Türk ordusunun ve Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluşu hangi yıl kabul edilir?
M.Ö 309
14. Aşağıdakilerden hangisi Aziz Nesin'in bir eseri değildir?
Gol Kralı
Zübük
*Yer Demir Gök Bakır
15. 1'in türevi kaçtır?
0
16. Hangisi Kurtuluş Savaşı sırasında gerçekleşmiştir?
Çanakkale Zaferi
*İnönü Zaferi
Kut'ul Amare Zaferi
17. Bir elektrik devresinde direnç hangi harfle gösterilir?
R
18. Osmanlı'da Lale devri hangi padişah döneminde yaşamıştır?
*III. Ahmet
IV. Murat
III. Selim
19. Bir dönem Pelé, Franz Beckenbauer, Carlos Alberto ve Yasin Özdenak 'ın da oynadığı ABD futbol takımı hangisidir?
Los Angeles Galaxy
*New York Cosmos
DC United
20. Kuyucaklı Yusuf adlı eser kime aittir?
*Sabahattin Ali
Yusuf Atılgan
Yaşar Kemal