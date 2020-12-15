Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan Başkan Kurt'u ziyaret etti
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Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan Başkan Kurt'u ziyaret etti

15.12.2020 13:11 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:15
Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan Başkan Kurt'u ziyaret etti

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti. Ekonomiden pandemiye birçok konunun konuşulduğu ziyarette, sendikal örgütlenme ile ilgili de fikir alışverişi yapıldı.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete Genel Başkan Remzi Çalışkan'ın yanı sıra Genel İş Toplu Sözleşme Daire Başkanı Çetin Çalışkan, DİSK Bölge Temsilcisi ve Genel İş Eskişehir Şube Başkanı Günay Ayaz ile şube yöneticileri katıldı.

Ziyarette ülkenin genel durumundan ekonomiye, pandemiden asgari ücrete birçok konuda konuşuldu. Sosyal Demokrat Kamu İşverenler Sendikası (SODEMSEN) Toplu Sözleşmelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olan Başkan Kurt ile Remzi Çalışkan toplu iş sözleşmeleri ve sendikal örgütlenme hakkında fikir alışverişinde bulundu. Başkan Kurt'a ev sahipliği için teşekkür eden Çalışkan, Odunpazarı Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini dile getirdi. Çalışkan, Başkan Kurt'a çalışmalarında başarılar diledi.

Remzi Çalışkan, Çetin Çalışkan, Günay Ayaz ve Genel İş Eskişehir Şubesi yöneticilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Çalışkan ve beraberindekilere teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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