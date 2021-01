Genel Başkan Yardımcısı Dağ, AK Parti Uşak 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Uşak il kongresinde görev alacakların partiyi 2023 seçimlerine götüreceğini belirterek, "Görev alan herkese başarılar diliyorum. Yükleri ağır, önlerinde çok uzun ve meşakkatli bir dönem var. Bu uzun meşakkatli dönemlerinde ailelerinden, çocuklarından, eşlerinden fedakarlık yapmak durumunda kalacaklar." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti Uşak 7. Olağan İl Kongresi, Uşak Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Dağ, yaptığı konuşmada kongrelerin hem bir düğün günü hem de bir helalleşme günü olduğunu kaydederek, bir önceki dönemin helalliğini aldıklarını, bir sonraki dönemin de sözünü verdiklerini ifade etti.

Partinin her kademesinde görev alanlara teşekkür eden ve helallik isteyen Dağ, "17-25 Aralık'ta, 15 Temmuz'da bu partiye darbe yapma uğraşı vermiş olsalar da, sadece siyasi darbe değil ekonomik darbe yoluyla da bu partinin önüne ket vurmaya çalışsalar da, her gün bir yalanla birilerinin kafalarını bulandırmaya çalışsalar da, her gün bir aldatmacayla bu partiye yolsuzluk gibi bir takım sıfatlar atfetmeye çalışsalar da, bir kere olsun acaba demeden bu partiyi kahvehanelerde, köylerde, kentlerde, sokaklarda sonuna kadar savunan büyüklerim, kardeşlerim, ablalarım Allah hepinizden razı olsun. Bizim hakkımız sonuna kadar size helaldir. Sizler de bizlere hakkınızı helal ediniz." ifadelerini kullandı.

Dağ, kongrede görev alacakların partiyi 2023 seçimlerine götüreceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sonrasında 2024 yerel seçimleri gelecek. 7. Olağan Kongre'mizin hayırlara vesile olmasını cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Görev alan herkese başarılar diliyorum. Yükleri ağır, önlerinde çok uzun ve meşakkatli bir dönem var. Bu uzun meşakkatli dönemlerinde ailelerinden, çocuklarından, eşlerinden fedakarlık yapmak durumunda kalacaklar."

Kongreye, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay, İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti Genel Merkez İl Koordinatörü Kurtcan Çelebi de katıldı.

Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Fahrettin Tuğrul yeniden il başkanlığı görevine seçildi.

Kongrede, kentte AK Parti'ye en fazla üye kazandıran 7 kişiye, Hamza Dağ ve milletvekilleri tarafından plaket verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık