Genel Başkan Er'den Kayme Sarayı tepkisi

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri federasyon Genel Başkanı Abdurrahman Er, Kayme Sarayında yüzlerce alim yetiştiğini belirterek, buranın resminin bira kutuları tasarımında kullanılmasına tepki gösterdi.

Genel Başkan Er yaptığı yazılı açıklamada, "Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Bağlar Nehri köyünde bulunan tarihi Kayme Sarayı bölgemizde inancın can damarı olmuştur. Bünyesinde yüzlerce alim yetiştirmiştir. Yetiştirilen alimler Müslüman coğrafyasının değişik yerlerinde büyük hizmetler sunmuşlardır. Ne olursa olsun Kayme sarayında büyük bir tarih var. Orada bir doku, büyük bir kültür var. Orada yaşayan insanlar var. Bir içki firması tarafından bira kutularının tasarımında kullanılmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Şiddetle nefretle kınıyorum. O reklamı yapan firma maneviyatını araştırmadan bir kültürü bir inancı rencide etmemeliydi. Umarım en kısa sürede yapmış oldukları hatadan döner ve kamuoyu önünde özür dileyerek halkımızın gönlünü alırlar" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı