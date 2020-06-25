Genel af çıkıyor mu? CHP'nin Anayasa mahkemesi başvurusu kabul edildi mi? Af çıkıyor mu? Anayasa Mahkemesi (AYM) CHP'nin Af Yasası'ndaki bazı hükümlerin iptali istemiyle yaptığı başvuru üzerinde ilk incelemesini tamamladı ve başvuruyu esastan görüşmeye karar verdi. Peki, Genel af çıkıyor mu? CHP'nin Anayasa mahkemesi başvurusu kabul edildi mi? İşte, detaylar…

CHP, kamuoyunda Af Yasası olarak bilinen ve on binlerce mahkumun cezaevinden çıkmasını sağlayan İnfaz Kanunu'ndaki düzenlemelerin iptali için ikinci kez Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi CHP'nin Af Yasası'ndaki bazı hükümlerin iptali istemiyle yaptığı başvuru üzerinde ilk incelemesini tamamladı ve başvuruyu esastan görüşmeye karar verdi. Peki, bu ne demek? CHP'nin Anayasa mahkemesi başvurusu kabul edildi mi? Genel af mı çıkıyor?