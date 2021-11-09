Gençoğlu'ndan soydaşlara Bulgaristan seçimlerine katılma çağrısı Açıklaması

Balgöç, BGF Federasyonu ve BRTK Konfederasyonu Şeref Başkanı Turhan Gençoğlu, soydaşlara Bulgaristan seçimlerine katılma çağrısı yaptı.

Gençoğlu, bir oyun bile önemli olduğunu belirterek, "14 Kasım 2021 tarihinde Bulgaristan'da hem bizlerin, hem çocuklarımızın, hem de oradaki kardeşlerimizin geleceği açısından çok önemli bir seçim var. Bulgaristan'da yaşadıkları süre içerisinde her zaman örnek bir Bulgaristan vatandaşı olan bu kardeşlerimiz maalesef tarihe kara leke olarak geçen asimilasyon sırasında bulundukları topraklardan kopartılarak zorunlu göçe maruz bırakıldılar. Bu yüzden gerek Bulgaristan'da gerekse yaşadıkları ülkelerde hiçbir baskı ve engel ile karşılaşmadan hür iradeleri ile seçme ve seçilme hakkına sahip olmaları gerekmektedir.

Bizleri silahla asimile etmeye çalıştılar, başaramadılar! Ekonomik açıdan asimile etmeye çalıştılar, başaramadılar! Şimdi de siyasi yönden asimile etmeye çalışıyorlar. Ama başaramayacaklar! Biz yarısı orada, yarısı burada yaşayan, et ve tırnak gibiyiz. Hepimiz bir bütün halinde, bölünmeden hareket ederek, gerekirse ev ev dolaşarak bu seçimlere katılımın sağlanmasını kendimize görev telakki etmeliyiz" dedi.

"Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Geçmişteki kırgınlıkları unutarak bütünleşmemiz ve tekrar eski günlerde olduğu gibi birliği sağlamamız gerekiyor" diyen Gençoğlu, "Bir oy bir oydur, anlayışıyla hepimiz gayret ederek 14 Kasım 2021 seçimlerine iştiraki en yüksek seviyeye taşımalıyız. Bu seçimlere katılmak son derece önem arz etmektedir. Bu sayede oradaki kardeşlerimizi, eskiden olduğu gibi bu seçimlerde de koalisyonun büyük ortağı olarak yönetime taşıyacak oy çoğunluğuna ulaşmalıyız. Yönetimlere ortak olabildiğimiz zaman sosyal haklar dahil birçok sorunlar çok daha kolay çözümlenebilecektir. Ayrıca Türk asıllı bir cumhurbaşkanı adayının da olması çok önemlidir. Bizler çok zahmetler çektik ama çok büyük işler de başardık. İnşallah el birliğiyle bunu da başaracağız. Ecdat yadigarı Bulgaristan'daki soydaşlarımızı, komşularımızı, akrabalarımızı, dostlarımızı oylarımızla destekleyelim. Bu seçimin komşumuz, dostumuz ve ortak çıkarlarımız olan Bulgaristan'a hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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