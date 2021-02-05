Gençlik ve Spor Bakanlığının "Bir Genç Bin Değer Projesi" Safranbolu'da başlatıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan "Bir Genç Bin Değer Projesi", Karabük'ün Safranbolu ilçesinde başlatıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan "Bir Genç Bin Değer Projesi", Karabük'ün Safranbolu ilçesinde başlatıldı.

Kirkille Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, dezavantajlı gençlerin kendilerini topluma kabul ettirebilmelerini amaçladıklarını söyledi.

Projenin önemine değinen Güven, şunları kaydetti:

"Gençlik Merkezleri faaliyetlerine katılma imkanı bulamayan, dezavantajlı gençlerin bu imkanlardan faydalanmasını amaçlıyoruz. Gençlerimize, gençlik liderlerimiz, gönüllü gençlerimiz ve alanlarında uzman eğitimciler tarafından uygulamalı ve teorik olarak sosyal ve kültürel eğitimler verilecek. Bu eğitim faaliyetlerinin sonunda gençlerimiz, birer gençlik merkezi üyesi olarak müzik kulübünde enstrüman çalabilir, kitap okuma halkaları kurarak yeni ekipler oluşturabilir, gençlik merkezi halk oyunları ekibimizde yer alabilir ve birer lisanslı masa tenisi, satranç ve dart sporcusu olarak dezavantajlı mahalle konumundan sıyrılıp kendilerini topluma kabul ettirebilir."

Proje

Kent merkezlerine uzak mahallelerde bulunan ve Gençlik Merkezlerine gelemeyen dezavantajlı gençlerin Bakanlık imkanlarından faydalanmasını amaçlayan proje kapsamında gençlere, gençlik liderleri, gönüllü gençler ve alanlarında uzman eğitimciler tarafından uygulamalı ve teorik olarak sosyal ve kültürel eğitimler verilecek.

Proje kapsamında dezavantajlı gençler, enstrüman çalabilecek, kitap okuma etkinliklerine katılabilecek, gençlik merkezi halk oyunları ekibinde yer alabilecek ve birer lisanslı masa tenisi, satranç ve dart sporcusu olabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler