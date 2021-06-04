Son dakika haberi... DİYARBAKIR - Bakan Kasapoğlu: "(Diyarbakır anneleri) Bu anlamlı mücadelede imkanlarımızla, yüreklerimizle desteklemeye devam edeceğiz"
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Son dakika haberi... DİYARBAKIR - Bakan Kasapoğlu: "(Diyarbakır anneleri) Bu anlamlı mücadelede imkanlarımızla, yüreklerimizle desteklemeye devam edeceğiz"

Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Analarımızı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu anlamlı mücadelede imkanlarımızla, yüreklerimizle desteklemeye devam edeceğiz.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Analarımızı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu anlamlı mücadelede imkanlarımızla, yüreklerimizle desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Bakan Kasapoğlu, çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattıkları oturma eylemini 641'inci gününde sürdüren Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu, ailelere karanfil verdi.

HDP ve terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getiren, terör örgütü aleyhine slogan atan aileler, Bakan Kasapoğlu'na çocuklarının nasıl dağa kaçırıldığını aktardı.

Anne ve babalarla görüşen Kasapoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, evlat nöbetinin 641. gününde olan annelerle beraber olduklarını söyledi.

Onların haykırışını, sızısını hep birlikte yaşadıklarını, işittiklerini ve gördüklerini kaydeden Kasapoğlu, bu vatanın evlatlarına ve annelerine hiç kimsenin bu hüznü ve çileyi yaşatmaya hakkının olmadığını belirtti.

Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Bu coğrafyanın güzel insanı, o güzel kalbini, eşsiz duygusunu, iyi niyetini, istismar edenler, bu vatanın dört bir yanında, evlatlarının istikbaliyle oynayanlar bilsinler ki bu onurlu mücadelenin, haysiyetli direnişin yanındayız. Hem yüreklerimizde hem dualarımızda ve hem de devletimizin tüm imkanlarıyla yer almaya, bu mücadeleyi birlikte sürdürmeye devam edeceğiz. Bu ülkenin her bir evladı bizim gözbebeğimiz, bu vatanın anaları onların hüznü bizim hüznümüz ve onların yüreği bizim kırmızı çizgimiz. Analarımızı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu anlamlı mücadelede imkanlarımızla, yüreklerimizle desteklemeye devam edeceğiz."

Bu ülkenin birliği, beraberliği, kardeşliği ve şanlı bayrağının ilelebet payidar olacağını, şanlı bayrağın sonsuza kadar dalgalanacağını dile getiren Kasapoğlu, "Birbirinden değerli Türkiye'nin dört bir yanındaki gençlerimiz, inşallah analarına kavuşacak gençlerimizle birlikte yarınlarımıza daha güçlü yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın da yer aldı.

Son dakika haberi... DİYARBAKIR - Bakan Kasapoğlu: '(Diyarbakır anneleri) Bu anlamlı mücadelede imkanlarımızla, yüreklerimizle desteklemeye devam edeceğiz'
Son dakika haberi... DİYARBAKIR - Bakan Kasapoğlu: '(Diyarbakır anneleri) Bu anlamlı mücadelede imkanlarımızla, yüreklerimizle desteklemeye devam edeceğiz'
Son dakika haberi... DİYARBAKIR - Bakan Kasapoğlu: '(Diyarbakır anneleri) Bu anlamlı mücadelede imkanlarımızla, yüreklerimizle desteklemeye devam edeceğiz'
Son dakika haberi... DİYARBAKIR - Bakan Kasapoğlu: '(Diyarbakır anneleri) Bu anlamlı mücadelede imkanlarımızla, yüreklerimizle desteklemeye devam edeceğiz'
Son dakika haberi... DİYARBAKIR - Bakan Kasapoğlu: '(Diyarbakır anneleri) Bu anlamlı mücadelede imkanlarımızla, yüreklerimizle desteklemeye devam edeceğiz'
Son dakika haberi... DİYARBAKIR - Bakan Kasapoğlu: '(Diyarbakır anneleri) Bu anlamlı mücadelede imkanlarımızla, yüreklerimizle desteklemeye devam edeceğiz'
Son dakika haberi... DİYARBAKIR - Bakan Kasapoğlu: '(Diyarbakır anneleri) Bu anlamlı mücadelede imkanlarımızla, yüreklerimizle desteklemeye devam edeceğiz'
Son dakika haberi... DİYARBAKIR - Bakan Kasapoğlu: '(Diyarbakır anneleri) Bu anlamlı mücadelede imkanlarımızla, yüreklerimizle desteklemeye devam edeceğiz'
Son dakika haberi... DİYARBAKIR - Bakan Kasapoğlu: '(Diyarbakır anneleri) Bu anlamlı mücadelede imkanlarımızla, yüreklerimizle desteklemeye devam edeceğiz'
Son dakika haberi... DİYARBAKIR - Bakan Kasapoğlu: '(Diyarbakır anneleri) Bu anlamlı mücadelede imkanlarımızla, yüreklerimizle desteklemeye devam edeceğiz'
Son dakika haberi... DİYARBAKIR - Bakan Kasapoğlu: '(Diyarbakır anneleri) Bu anlamlı mücadelede imkanlarımızla, yüreklerimizle desteklemeye devam edeceğiz'
Son dakika haberi... DİYARBAKIR - Bakan Kasapoğlu: '(Diyarbakır anneleri) Bu anlamlı mücadelede imkanlarımızla, yüreklerimizle desteklemeye devam edeceğiz'
Son dakika haberi... DİYARBAKIR - Bakan Kasapoğlu: '(Diyarbakır anneleri) Bu anlamlı mücadelede imkanlarımızla, yüreklerimizle desteklemeye devam edeceğiz'
Son dakika haberi... DİYARBAKIR - Bakan Kasapoğlu: '(Diyarbakır anneleri) Bu anlamlı mücadelede imkanlarımızla, yüreklerimizle desteklemeye devam edeceğiz'
Son dakika haberi... DİYARBAKIR - Bakan Kasapoğlu: '(Diyarbakır anneleri) Bu anlamlı mücadelede imkanlarımızla, yüreklerimizle desteklemeye devam edeceğiz'
Son dakika haberi... DİYARBAKIR - Bakan Kasapoğlu: '(Diyarbakır anneleri) Bu anlamlı mücadelede imkanlarımızla, yüreklerimizle desteklemeye devam edeceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin

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Son dakika haberi... DİYARBAKIR - Bakan Kasapoğlu: "(Diyarbakır anneleri) Bu anlamlı mücadelede imkanlarımızla, yüreklerimizle desteklemeye devam edeceğiz" - Haberler
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