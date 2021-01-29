Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Van'da gençlerle bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Van'da gençlik merkezinde gençlerle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Van'da gençlik merkezinde gençlerle bir araya geldi.

Çeşitli programlara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Bakan Kasapoğlu ve eşi Betül Kasapoğlu, Ferit Melen Havalimanında Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve kurum amirleri tarafından karşılandı.

Beraberindekilerle Tuşba ilçesindeki gençlik merkezine geçen Kasapoğlu, incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Merkezdeki ahşap, seramik, kişisel gelişim, güzel sanatlar, müzik ve bilişim atölyelerini gezen Kasapoğlu, müzik atölyesinde gençlerin seslendirdiği şarkıları dinledi.

Daha sonra gençlerle bir araya gelen Kasapoğlu, kitap dağıttı, fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol