Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'de madalya alan sporculara tebrik
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'de madalya alan sporculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'de madalya alan sporculara tebrik
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 13 madalyayla Londra 1948'in 12 madalyalık rekorunun kırıldığını belirterek, emeği geçen sporcuları tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 13 madalyayla Londra 1948'in 12 madalyalık rekorunun kırıldığını belirterek, emeği geçen sporcuları tebrik etti.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nı yerinde takip eden ve milli sporcuları müsabakalarında yalnız bırakmayan Bakan Kasapoğlu, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Türkiye'nin 12 kürsüyle en çok madalya kazandığı organizasyonun 1948 Londra Olimpiyat Oyunları olduğunu hatırlatan Kasapoğlu, "Londra 1948'de 12 madalya kazanmıştık. Tokyo 2020'de toplamda 13 madalya alarak tarihimizin en fazla kürsüye çıktığımız organizasyonunu yaşıyoruz. Bunda emeği olan tüm sporcularımızı, ailelerini, antrenörlerini, federasyonlarını ve kulüplerini kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'de madalya alan sporculara tebrik - Haberler
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