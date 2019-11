Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Spor yapmak ve kitap okumak boş zamanlara...

13.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:17

ISPARTA - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, boş zamanlarda spor yapmak ve kitap okumanın yanlış olduğuna dikkat çekerek, "Spor, her birinizin günlük yaşamında mutlaka yer alması gereken bir olgu. Yemek gibi, başka aktiviteler gibi spora ve başka aktivitelere mutlaka zaman ayırmakla mükellefiz. Malesef yanlış bir algı var, boş zamanlarınızda ne yaparsınız? 'Kitap okurum' Boş zamanlarınızda ne yaparsınız? 'Spor yaparım' kültürü var, bunu aşmamız lazım. Ne spor yapmak, ne de kitap okumak boş zamanlara atfedilecek konular değil" dedi.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin 2019 - 2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Bakan Kasapoğlu ayrıca, gençlere Bakanlığın bastığı kitaplardan dağıtarak, "Kitap en büyük dost en güzel arkadaş, en güzel hediyedir. Bundan sonraki süreçte okumayı ihmal etmeyin, kitaplarınız bittikçe bizlere mesaj atın, Bakanlık olarak sizlere kitap göndermeye devam edelim. Kitapla haberleşelim, kitapla hediyeleşelim. Ama her geçen gün daha fazla okumayı ve daha fazla çalışmayı ihmal etmeyelim" şeklinde konuştu

Isparta IYAŞ Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ISUBÜ Rektörü Prof.Dr. İbrahim Diler, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kurulşu temsilcileri ile akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Kasapoğlu: "Bu üniversitenin yarınlara daha güçlü ilerlemesini hep birlikte sağlayacağız"

ISUBÜ'de 2019 - 2020 Akademik Yılı Açılışı'nı gerçekleştiren Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, akademik bir kurumun çatısı altında olmanın kendilerine önemli bir misyon ve sorumluluk yüklediğini, yeni üniversitenin, Türkiye'nin kutlu mücadelesinde önemli katkılar sayacağını iletti.

Akademik yıl açılışında bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu kaydeden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversitenin, öğrencilerinin ve hocalarının çalışmalarıyla ülkeye ve insanlığa verecekleri katkılarda bakanlık olarak çalışma arkadaşlarıyla sağlayacakları desteklerin kendileri için mutluluk vereceğini aktararak, "Bu üniversitenin yarınlara daha güçlü ilerlemesini hep birlikte sağlayacağız" diye konuştu.

"En önemli meselelerden bir tanesi üretim"

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin adında geçen 'Uygulamalı' ifadesinin, sadece teoriyi değil, üretimi de vurgulayan bir ifade olduğuna aktaran Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Bu ifadenin sizlerin yarınların yöneticileri ve profesyonelleri olarak daha güçlü, donanımlı olmanıza önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum. En önemli meselelerden bir tanesi üretim. Üretime, kaliteye, ülkenin ihtiyaçlarına, vatandaşımızın taleplerine odaklanmış bir üniversiteye, bir gençliğe ihtiyacımız var. Ben özellikle bu ihtiyaç ve talebe cevap verme gayretiyle, heyecanıyla yola düşen herkese, akademisyenlerimize, öğrencilerimize, az öncede ifade ettim gerek bakanlık olarak gerek devletimizin tüm kuruluşlarıyla destek olacağımızı, bunu bir kutsal görev bildiğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

"Her alanda sahada ve masada kazanan ve zirveye oynayan bir Türkiye'yi hep birlikte görüyoruz"

Türkiye'nin son 18 yılda her alanda önemli aşamalar kat ettiğine dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanımızın eğitime verdiği önemli hepiniz biliyorsunuz. İktidarı döneminde eğitime en çok bütçeyi ayıran, her yönüyle eğitimi destekleyen hükümeti hep birlikte yaşadık. Sadece eğitimde değil, sanayiden ekonomiye, sağlıktan ticarete, spora kadar her alanda zirveye oynayan bir Türkiye'yi hep birlikte yaşıyoruz. Birkaç alanda değil, her alanda sahada ve masada kazanan ve zirveye oynayan bir Türkiye'yi hep birlikte görüyoruz ve inşallah bu çıtayı daha yukarılara taşıyacağız" şeklinde konuştu.

"Gençlerimiz sadece bu ülkenin umudu değiller"

Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif anlamda daha güçlü bir gençlik yetiştirme arzusunda olduklarını anımsatan Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti; "Eminim ki bu yolda her gün bir adım daha ileri olma felsefesiyle ilerliyoruz. 2002'deki üniversite sayısıyla şuan geldiğimiz aşamadaki üniversite sayısı hepimizin malumu. Eğitim en büyük gücümüz, en büyük aracımız bunu da eğitim yuvalarımızı inşallah standartlarıyla, insan kaynağıyla daha üst noktalara taşıyarak akademisyenlerimizi rekabetçi dünyada daha güçlü olmalarını sağlayarak bu çıtayı yükselteceğiz. Ülkemiz Avrupa başta olmak üzere dünyanın en genç nüfusuna sahip bir ülke gençliğimizle ve gençlerimizle gurur duyuyoruz. Gençlerimiz, onların yarınlara hazırlanmasında, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde devletimizin kendilerine ne kadar değer verdiğini, önem atfettiğinin farkındalar. Gençlik ve Spor Bakanlığı, sadece bir alanda değil, pek çok alanda başta gençlerimiz olmak üzere, ülkemizdeki her alana dokunan bir bakanlık. Ancak, gençlerimiz, tabii ki sadece bu ülkenin umudu değiller, yarınların ve dünyanın umudu gençlerimizi, geleceğe çok daha güçlü hazırlama gayretimiz var, inancımız var, çabamız var. Ben özellikle, Isparta'daki genç arkadaşlarımdan, bundan sonraki süreçte bakanlığımıza ait imkanları çok daha güçlü çok daha verimli bir şekilde kullanmalarını tavsiye ediyorum. Elbette bazı konularda imkanlarımız eksik olabilir. Biz de bu imkanları süratle tamamlayarak sizlerin yarınlara her alanda daha güçlü yetişmesi için gayret sarf edeceğiz. Bunun yolu da iletişim arkadaşlar, bakanlığımızı kendi bakanlığınız bileceksiniz. Bakanlığımızın imkanları sizler için, Gençlik ve Spor Bakanlığı sizlerin bakanlığı. Isparta ve ilçelerinde bakanlığımıza ait spor tesislerimiz, gençlik merkezlerimiz, yurtlarımız var. Bu mekanları, kurumları sahipleneceksiniz. Samimiyetle söylüyorum bunların her biri sizlere ait. Sizler için var olan tesisler ve imkanlar. Bu imkanları kalitesiyle, standardıyla daha üst noktalara taşınması sizlerin gayretleriyle olacak. Biz, katılımcı düşünen, üreten, analiz eden sorgulayan bir gençlikten yanayız, bize taleplerinizi, söyleyeceksiniz, nasıl olması gerektiğini ifade edeceksiniz. Birlikte katılımcı bir süreçte hem spor tesislerimizi, gençlik merkezlerimizi hem de sizlerin ihtiyacı olan tüm olanakları sizlere sağlayacağız".

"Geçen yıl projelerimize 3 bin kişi başvururken, bu sene 25 bin başvuru aldık"

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, proje destek programlarının bulunduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Amacımız gençlerimizin, okul sürecinden üreten bir zihniyetle yarınlara hazırlanması. O yüzden bu seneki projelerimize olan talep bizleri mutlu etti. Geçen yıl projelerimize 3 bin kişi başvururken bu sene 25 bin başvuru aldık. Bu sene projelerimizin hem bütçesini hem de destek verdiğimiz proje sayısını arttırdık. Yeter ki sizler üretin arkadaşlar. Rekabetçi acımasız bir dünyada yaşıyoruz. O yüzden biz başkaları gibi zulümle değil, adaletsiz davranarak değil, adaletimizle var olacağız. Hem masada hem de sahada kazanacağız. Üreteceğiz, kimsenin hakkına hukukuna girmeden kazanacağız. Bizim farkımız bu, bizler bakanlığımız olarak gençlerimizin olduğu her yerde varız diyoruz" ifadelerini kullandı.

"Genç ofisleri açacağız, gençlerimizin istediği çerçevede bu ofisleri şekillendireceğiz"

"Bizler bakanlık olarak, gençlerimizin olduğu her yerde varız" diyerek sözlerini sürdüren Bakan Kasapoğlu, "Üniversitelerimizde çok önemli iş birliği yapmamız lazım. Üniversiteler, ülkenin en önemli imkanları ve potansiyellerinden birisidir. Üniversitelerimizde genç ofisleri açıyoruz. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörümüz bize bununla ilgili yer gösterecek. Üniversitenin yeni açılması nedeniyle bir takım süreçler geç olacak ama Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde, geçtiğimiz haftalarda YÖK'te imzaladığımız protokol çerçevesinde 'Genç Ofisleri'mizi açacağız. Gençlerimiz gelecek buralarda hem bakanlığımızla ilgili faaliyetlere katılacak hem de, kendileri bir takım çalışmalar yapacaklar, gençlerimizin istediği çerçevede bu ofisleri şekillendireceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Yemek gibi, başka aktiviteler gibi spora ve başka aktivitelere mutlaka zaman ayırmakla mükellefiz"

Konuşmalarını, "Tabii ki sadece ofislerimizi değil, kampüslerimizde ki spor alanlarını da bu çerçevede düzenleyeceğiz" ifadeleriyle sürdüren Bakan Kasapoğlu ayrıca şunları söyledi; "Spor çok önemli, sporu tabana yaymamız lazım ve çok daha güçlü bir kültür haline getirmemiz lazım. Bakanlık olarak sporu tabana yayma noktasında pek çok projemiz var. Öğrencilerimizin spora olan ilgilisi yarınlarımız açısından çok daha önemli. Kampüslerdeki spor alanlarına destek vereceğimizi ifade etmek istiyorum. Gerek illerimizde gerek se ilçelerimizde var olan spor tesislerini lütfen gelin kullanın. Maalesef, gençlerimizdeki spor alışkanlıklarının çok olduğunu gözlemlemiyoruz. Bu çıtayı da yukarılara taşımamız lazım. Spor, her birinizin günlük yaşamında mutlaka yer alması gereken bir olgu. Yemek gibi, başka aktiviteler gibi spora ve başka aktivitelere mutlaka zaman ayırmakla mükellefiz. Maalesef yanlış bir algı var, boş zamanlarınızda ne yaparsınız? 'Kitap okurum' Boş zamanlarınızda ne yaparsınız? 'Spor yaparım' kültürü var, bunu aşmamız lazım. Ne spor yapmak, ne de kitap okumak boş zamanlara atfedilecek konular değil".

"Okuyan, düşünen, spor yapan gençler olmanızı arzuluyoruz"

Bakan Kasapoğlu gençlere hitap ederek, "Yarınlara hazırlanan, yarınlara güçlü bir şekilde varlığını ortaya koyan Türkiye'nin gençleri olarak yarınların yöneticileri olarak, okuyan, düşünen, spor yapan gençler olmanızı arzuluyoruz" dedi.

"Sporcularımızın başarılarıyla gururlandık, onların asker selamıyla Mehmetçiğimize olan mesajı daha güçlü bir şekilde ilettik"

Isparta'dan Kars'a kadar, Türkiye'nin he bir bölgesinde, tüm ilçelerinde dünyanın rekabet havuzlarıyla, statlarıyla edemeyeceği tesislerin bulunduğuna vurgu yapan Kasapoğlu, "Kadın odalı bir spor stratejimiz var. Kadınlarımız toplumun öncüsü kadınlarımızı sporda daha çok görmek istiyorum. Kadın spor yaparsa pek çok insana başta ailesi olmak üzere bir model olacağını düşünüyoruz. Kadınlarımızın spora erişimini kolaylaştırma noktasında da her türlü imkanı sağlayacağız. Isparta'daki spor erişimlerini halkımızın erişiminin kolay olması babında artırma çalışmalarımızın da çok yakında bunların imzalarını da atacağız. Başta gençlerimiz ve kadınlarımız olmak üzere spor yapan, ruhen ve bedenen sağlıklı bir toplum olma yolunda hızla ilerleyeceğiz. Isparta'nın çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu görüyorum. Bu güne kadar olan gelişmeler bizlere bunu müjdeliyor. Sporda hep birlikte yaşıyoruz, başarılı bir süreci gurularla hissediyoruz. Geçtiğimiz günlerde pek çok alanda bokstan yüzmeye kadar, yüzmeden atletizm ve jimnastiğe kadar sporcularımızın başarılarıyla gururlandık, onların asker selamıyla Mehmetçiğimize olan mesajı daha güçlü bir şekilde ilettik. Belki bazıları rahatsız oldu ama onlar rahatsız da olsa Mehmetçiğimizin teröristlere karşı mücadelesi durmayacak ve sporcularımızın da başarılı yürüyüşlerine kimse mani olamayacak" görüşlerinde bulundu.

"Kitaplarınız bittikçe bizlere mesaj atın, Bakanlık olarak sizlere kitap göndermeye devam edelim"

"Millet olarak gönlü geniş, gönlü zengin bir milletiz" diyen Kasapoğlu, "Hayırseverlik rakamlarına baktığımızda dünyada gelişmiş olduğunu iddia eden bize göre gelirleri çok daha yüksek ülkeler bile çok ciddi farkla bizim arkamızda yer alıyorlar. Bizim hem he kültürümüzde hem inancımızda salih amel var. Komşusuna ve ihtiyaç sahibine yardım etme anlayışı var. İşte, bu ruhu daha güçlü kılmamız lazım. Gençlerimizin yarınlara olan yürüyüşünde bu ruhu onlara daha güçlü bir şekilde vermek lazım. Maalesef bireyselliğin ön plana çıktığı 'Ben' anlayışının bize üretildiği bir çağda yaşıyoruz. Gençlerimizin bu çağda 'Ben' değil, 'Biz' anlayışıyla merhametle, şefkatle yarınlara yürüyeceğine inanıyorum ama bu ruhu güçlü tutma babımda biz 2019 yılını Gönüllük Yılı ilan ettik. Gençlerimizden çok güzel bir alakayla hep birlikte yaşıyoruz. Ben Isparta'daki gençlerimizden ve akademisyenlerimizden bakanlığımızın bu gönüllük çalışmalarına ciddi bir katkı beklediğimi de özellikle ifade etmek istiyorum. Çünkü, bizler medeniyet olarak dünyaya şefkatin, adaletin, mesajını çok güçlü bir şekilde vermiş bir ecdadın torunlarıyız. Bu emaneti daha güçlü bir şekilde taşımakta mükellefiz. İçerisinde bulunduğumuz çağın tüm baskılarına, tüm zorlamalarına rağmen bu konulara kendisini çok güçlü bir şekilde adayan bir gençliğe sahip olmamızdan dolayı da ayrı bir heyecan ve onur duyduğumuz da ifade etmek istiyorum. Teknolojinin her geçen yıl geliştiği bir toplumdayız. Üreten bir gençlik istediğimizi ve düşlediğimizi her zaman söylüyoruz. Üreten gençlik her zaman çok çalışması lazım, zamanının bir anını dahi boşa geçirmemesi lazım. Gençlerimizi projelerle destekleyeceğiz. Bakanlığımızın başka bir hassas olduğu konu okumak. Sanal dünyanın cazibeleri var elbette bize kazandırdıkları da var, bunların yanında okumaktan vazgeçmemek lazım. Kitap en büyük dost en güzel arkadaş, en güzel hediyedir. Bundan sonraki süreçte okumayı ihmal etmeyin, kitaplarınız bittikçe bizlere mesaj atın, Bakanlık olarak sizlere kitap göndermeye devam edelim. Kitapla haberleşelim, kitapla hediyeleşelim. Ama her geçen gün daha fazla okumayı ve daha fazla çalışmayı ihmal etmeyelim. 'İki günü eşit olan ziyandadır' diyen bir Peygamberin ümmetiyiz. O yüzden her gün bir adım daha, biraz daha ileri gideceğiz taş üstüne taş koyacağız, üreteceğiz, alın teri dökeceğiz. Helal ve adalet anlayışıyla yarınlara yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

