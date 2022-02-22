Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Aksu, Rektör Çalış'ı Ziyaret Etti

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu ile ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kredi Yurtlar Kurumu tarafından ERÜ Kampüsünde yapımına devam edilen yurt binaları başta olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ERÜ arasında ortak hayata geçirilebilecek projeler konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. Ziyaretin sonunda ise Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Bakan Yardımcısı Sinan Aksu'ya plaket takdim etti.

ERÜ Rektörü Çalış'ı ziyaretinde Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu'ya, Gençlik Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da eşlik etti. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Yerel