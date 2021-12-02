"Gençlik, Şuur, Özgüven ve İletişim" konferansı

MALATYA (İHA) - Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Başmüfettişi, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula işbirliği ile Malatya'da "Gençlik, şuur, özgüven ve iletişim" konulu konferans düzenlendi.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, Malatya Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Mustafa Sayın, MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, Emniyet Müdür Yardımcıları, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Konferansın açılışında konuşmasını yapan Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, gençlik çağının önemine vurgu yaparak," Bir ülkeyi ayakta tutan ve geleceğin belirleyecek olan gençlerdir. Bu gençleri geleceğe yetiştirmek hepimizin boynunun borcu. Teşkilatımız adında ülkenin iç güvenliğini sağlamak halkın canı, malı, namusunu ve vatanın bölünmez bütünlüğünü korumakla görevli bir teşkilatın mensuplarıyız. Aslı olan burada suçlu ile mücadele ederken suçluyu yakalamakla birlikte önemli olan bu suçların olmasını engel olmak suç işlemeyen şuurlu bilinçli öz güvenli bir gençlik yetiştirmek" diye konuştu.

Daha sonra Emniyet Başmüfettişi, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula ise gençlik, şuur, özgüven ve iletişim konularında konferans verdi. - MALATYA