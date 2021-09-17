Gençlerin 81 ilden getirdiği topraklarla Kırşehir'de fidan dikildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gençlerin 81 ilden getirdiği topraklarla Kırşehir'de fidan dikildi

AA / Ali Güneş - Haberler | Güncel
Gençlerin 81 ilden getirdiği topraklarla Kırşehir'de fidan dikildi

Kırşehir'de, 34. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında 81 ilden öğrencilerin getirdiği topraklar fidanlarla buluştu.

Kırşehir'de, 34. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında 81 ilden öğrencilerin getirdiği topraklar fidanlarla buluştu.

"Genç Ahiler Buluşuyor Projesi" ile 81 ilden kente gelen gençler, kutlamalar çerçevesinde farklı etkinliklere katıldı.

Neşet Ertaş'ın mezarını ziyaret eden gençler, Boztepe yolundaki Genç Ahiler Ormanı'ndaki fidan dikim töreninde buluştu. Gençler, yaşadıkları şehirlerden getirdikleri toprakla fidan dikti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, burada yaptığı açıklamada, "Genç Ahiler Buluşuyor Projesi" ile farklı etkinlikler gerçekleştirildiğini söyledi.

Her ilden ikişer gencin Kırşehir'e geldiğini anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğümüzle ortak çalışmamızda 81 ilden getirilen toprakları Kırşehir'de fidanlarla buluşturduk. Gençlerimiz sayesinde her ilimizin toprağıyla dikilen fidanlar ağaca, ormana ve umuda dönüşecek. Katılım sağlayan tüm illerimize, gençlerimize teşekkür ediyorum. Orman İşletme Müdürlüğümüze fidan desteği için şükranlarımı sunuyorum."

Kocaeli'den gelen Recep Tüylü de getirdiği toprakla Kırşehir'de fidan dikmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti.

AA / Ali Güneş - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bensu Soral Acun Ilıcalı
Spor
Tüm Haberler Hava Durumu Rüya Tabirleri Şenol Güneş Mehmet Nuri Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gençlerin 81 ilden getirdiği topraklarla Kırşehir'de fidan dikildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 16:09:28. #1.12#